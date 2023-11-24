"Золотые" мандарины для детей: экс-директор полтавского предприятия попала в коррупционный скандал

Женщину подозревают в закупке продуктов для питания школьников по ценам выше рыночных.

Осенью 2021 года новое коммунальное предприятие "Добробут Полтавского городского совета" провело закупку овощей, фруктов и орехов на 3,6 млн грн. При этом заказчик сознательно завысил ожидаемую стоимость закупки, разыграв тендер между двумя родственными участниками, связанными с предпринимателем Владимиром Сергиенко.

Об этом сообщает сайт "Интернет-издание Полтавщины".

Досудебное расследование продолжается

Следователи полиции Полтавщины установили, что в 2021 году директор коммунального предприятия Полтавского городского совета сознательно закупила овощи, фрукты и орехи для питания учащихся по завышенной цене. Нанесенный государству материальный ущерб составил около полумиллиона гривен. Об этом сообщил заместитель начальника полиции Полтавщины Сергей Рекун.

Также установлен факт приобретения продуктов с нарушением процедур закупок. Сергей Рекун прокомментировал: "20 ноября должностному лицу коммунального предприятия сообщили о подозрении в совершении служебного преступления и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста".

Следственным управлением областной полиции при процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 (Умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает уголовное наказание — лишением свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Правоохранители проверяют другие факты нарушений, допущенных должностным лицом при проведении закупок для организации и обеспечения питания учащихся учебных заведений города.

Подробности дела

Определение следственного судьи Октябрьского райсуда Полтавы от 21 ноября, обнародованное в судебном реестре, дает понимание нюансов этого уголовного дела.

В определении сказано, что в сентябре 2021 года руководитель КП "Добробут" Екатерина Гарбар с целью получения от ООО "Сефторг" неправомерной выгоды, сформировала ожидаемую стоимость закупки овощей, фруктов и орехов на сумму 9 млн 918 тыс. грн., которая значительно отличалась от стоимости аналогичных товаров на рынке

В результате конкурса 26 октября победителем признали ООО "Сефторг", а 8 ноября с обществом был подписан договор. Единственным конкурентом "Сефторга" на тендере стала ФЛП Людмила Выпущенко. Оба участника фактически контролируются одним собственником – предпринимателем Владимиром Сергиенко.

В дальнейшем Екатерина Гарбар заключила с обществом дополнительные соглашения, согласно которым уменьшено количество закупленного товара и общая цена договора до 3 млн 641 тыс. грн.

Для выполнения условий указанного договора и дополнительных соглашений ООО “Сефторг” поставило продукты по завышенной цене:

мандарин в количестве 4800 кг на сумму 355 968 грн.,

тыквы съедобной в количестве 3086 кг на сумму 64 627 грн.,

лука зеленого в количестве 463 кг на сумму 96 660 грн.,

капусты пекинской в количестве 2000 кг на сумму 115 800 грн.,

винограда без косточки сорта кишмиш в количестве 1000 кг на сумму 120 960 грн.,

томатов тепличных в количестве 2000 кг на сумму 172 800 грн.,

огурцов тепличных в количестве 2000 кг на сумму 190 200 грн.,

перца сладкого в количестве 1167 кг на сумму 178 511 грн.,

смеси компотной в ассортименте в количестве 1000 кг на сумму 105 723 грн.,

смеси овощной в ассортименте в количестве 2000 кг на сумму 193440 грн.

По подсчетам "Полтавщины", которые журналисты проводили в ноябре 2021 года, переплата "Сефторга" составляла от 5% на зеленый лук до 300% на пекинскую капусту по сравнению с тогдашними розничными ценами в "Сильпо". Качественные мандарины в конце 2021 года стоили по 50 грн/кг, тогда как для полтавских школьников их покупали КП Добробут по 74 грн/кг.

В свою очередь, по подсчетам следователей, подтверждаемых товароведческой и экономической экспертизами, в результате указанных выше действий Екатерины Гарбар городу был нанесен ущерб на 468 717 грн. Эта сумма в 250 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть нарушение имеет тяжелые последствия.

Учитывая предоставленную информацию, суд избрал для подозреваемой меру пресечения – ночной домашний арест.

Отметим, что правоохранители начали вышеуказанное уголовное производство в ноябре 2021 года — через полгода после создания КП "Добробут Полтавского городского совета". Первые доступные в реестре определения касаются закупок оборудования для школьных пищеблоков, о которых "Полтавщина" писала в июне 2021-го. По логике, подозрение Гарбарь и ее возможным сообщникам не должно ограничиваться убытками в 469 тыс. грн.

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