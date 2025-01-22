"Золотые" повестки от ТЦК: в Полтаве потратят на почтовую рассылку 500 тысяч гривен

Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Полтавского горсовета заключил новый договор с "Укрпоштой" на доставку писем для военнообязанных граждан. Стоимость услуг составляет 500 тысяч гривен.

Соответствующий тендер был опубликован на сайте публичных закупок Prozorro.

Согласно условиям договора, "Укрпошта" должна доставлять рекомендованные почтовые отправления, содержащие уведомления для военнообязанных, связанные с выполнением мобилизационного плана.

Следует отметить, что согласно постановлению Кабинета министров Украины №560, повестку о вызове в ТЦК и СП можно будет отправлять по почте заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении в адрес места жительства или регистрации.

Напомним, в начале августа 2024 года Полтавский горсовет объявил, что выделит полмиллиона гривен на услуги почтовой связи, а именно, на посылку повесток стоит 65 гривен. Таким образом, этой суммы хватит ориентировочно на оповещение 7 тысяч человек.

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