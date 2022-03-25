Золотые слитки и много валюты: на Закарпатье задержали отца и сына, которые хотели бежать за границу

Золотые слитки и много валюты: на Закарпатье задержали отца и сына, которые хотели бежать за границу

У мужчин обнаружили 97 тысяч евро, более 70 тысяч долларов США, более 90 тысяч гривен и 3 золотых слитка общим весом 300 граммов.

На Закарпатье пограничники Мукачевского задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины

Военнослужащие отделения пограничной службы "Большой Бычков" разоблачили их в 30 метрах от границы, в ходе реализации информации, предоставленной сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы. Задержанными оказались отец и сын 52 и 27 лет. Они прибыли в Закарпатье из Харькова. Добраться по ту сторону границы планировали через реку Тиса.

"Задержанных граждан Украины доставили в пограничное подразделение. Во время осмотра личных вещей мужчин пограничники обнаружили почти 97 тысяч евро, более 70 тысяч долларов США, более 90 тысяч гривен и 3 золотых слитка общим весом 300 грамм. О данном факте пограничники сообщили работникам таможни. Пограничники устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к организации их незаконного пересечения границы", — говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба Украины

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