Золотые слитки и много валюты: на Закарпатье задержали отца и сына, которые хотели бежать за границу

У мужчин обнаружили 97 тысяч евро, более 70 тысяч долларов США, более 90 тысяч гривен и 3 золотых слитка общим весом 300 граммов.
На Закарпатье пограничники Мукачевского задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины
Военнослужащие отделения пограничной службы "Большой Бычков" разоблачили их в 30 метрах от границы, в ходе реализации информации, предоставленной сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы. Задержанными оказались отец и сын 52 и 27 лет. Они прибыли в Закарпатье из Харькова. Добраться по ту сторону границы планировали через реку Тиса.
"Задержанных граждан Украины доставили в пограничное подразделение. Во время осмотра личных вещей мужчин пограничники обнаружили почти 97 тысяч евро, более 70 тысяч долларов США, более 90 тысяч гривен и 3 золотых слитка общим весом 300 грамм. О данном факте пограничники сообщили работникам таможни. Пограничники устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к организации их незаконного пересечения границы", — говорится в сообщении.
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