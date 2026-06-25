"Золотые" сосны: Харьков потратил на четыре дерева почти 4 млн гривен

В Харькове купили сосны за почти миллион гривен каждая /Фото: Суспільне Харьков/Давид Надворный

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Харьковский городской совет профинансировал высадку «золотых» деревьев, ведь в городе теперь растут сосны по 800 тысяч гривен. Действительно ли сосны стоят так много?

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

Сосны за миллион: в Харькове растут «золотые» деревья

Напомним, что первые три года полномасштабной войны харьковские городские власти работали в режиме «воздержания» от имиджевых проектов. Но с прошлого года в городе начались масштабные реконструкции, необходимость которых обществу не объяснили.

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Среди них — обновление сквера у Вечного огня за 30 миллионов гривен, создание пешеходной зоны на Лопанской набережной за 255 миллионов гривен, а также высадка элитных деревьев в центре города, стоимость которых составляет миллион гривен за единицу.

Сосны возле «Градусника», которые должны были имитировать итальянские «пинии», стали символом возврата ценных имиджевых проектов и миллионных переплат. «Зеленую» закупку летом 2025 года производило коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой». При этом договор на благоустройство участка возле «Градусника» заключался отдельно от соглашения на растения.

По документам, три соны «пиния» стоили 973 000 гривен за каждую, четвертая сосна была «со скидкой» и обошлась всего в 876 500 гривен. Всего из городского бюджета за четыре хвойных дерева заплатили 3,8 миллиона гривен. Дополнительно на благоустройство островка выделили еще около 1,5 миллиона гривен.

И хотя в спецификации к договору было указано название «сосна обычная „Пинеа“, биолог Юрий Бенгус говорит, что на площади высадили обычные деревья под видом экзотических.

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«На самом деле, это обычная сосна, подстриженная под „пинию“. Настоящая сосна Пиния — итальянская сосна с большими шишками и кроной как зонтик, у нас не растет, потому что вымерзает».

Поставщиком деревьев выступило ООО «Кузнецов ландшафтная студия». В общей сложности Харьковский городской совет закупил у этой компании продукции на 9,84 миллиона гривен. По подсчетам расследователей, за каждое дерево возле «Градусника» город переплатил в 3-3,5 раза.

ООО «Голландские розы», которые предложили сосны по 150 и 400 тысяч гривен, выиграло тендер, но в последний момент отказалось подписать договор.

Менеджер одной из крупных украинских компаний отметила, что минимальная цена за шестиметровую подстриженную пинию составляла 30 000 гривен. В свою очередь, европейские рассадники предлагают аналогичные сформированные сосны в среднем по 3000 евро за штуку. Максимальная стоимость сосен с высадкой в Харькове должна была обойтись в 350 тысяч гривен.

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Кто нажился на соснах в Харькове

ООО «Кузнецов ландшафтная студия» является давним партнером Харьковского горсовета. С начала полномасштабного вторжения город потратил на деревья минимум 18 миллионов гривен, из которых 13,6 миллиона получила именно эта фирма.

По данным системы Prozorro, студия работает исключительно с харьковскими коммунальными структурами и не имеет контрактов в других регионах Украины. При этом на официальном сайте у них самая дорогая сосна с полностью аналогичными тендеру характеристиками стоит 247 800 гривен. Если бы закупка осуществлялась по розничным ценам самой студии, город сэкономил бы 2,8 миллиона гривен.

Также для Харькова было приобретено 16 небольших черных австрийских сосен Pinus по 52750 гривен за штуку, хотя на сайте компании их стоимость составляет 16370 гривен.

Владелец фирмы подтвердил, что это обычные сосны, подстриженные под «пинии», так как в Украине не приживаются. Высокую стоимость он обосновал сложными условиями посадки над станцией метро, а также добавил, что цены на сайте не сравнимы с ценами на тендере.

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Харьковский городской совет проигнорировал вопросы журналистов о целесообразности сосен за миллион гривен во время войны.

Коррупция: последние новости

Напомним, Национальная полиция Украины разоблачила преступную группу, которая присвоила 27 миллионов гривен, выделенных государством на гуманитарную помощь деоккупированным общинам Киевской области в 2022 году.

Организатором схемы оказался столичный адвокат и руководитель адвокатского объединения, привлекший к деятельности своих знакомых. На захваченные средства фигуранты приобрели два земельных участка, четыре квартиры в Киеве и два элитных автомобиля.

Схема работала через подконтрольные благотворительные организации: участники отправляли в Минсоцполитику письма о потребностях населения в генераторах, продуктах и товарах первой потребности.

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После согласования заявок и получения бюджетных средств значительную их часть переводили на счета аффилированных предприятий, а для маскировки сделки злоумышленники подавали в министерство отчеты с ложными данными.

Сейчас семи участникам организованной группы сообщили о подозрении, им грозит до 12 лет лишения свободы.

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