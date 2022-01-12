Золотые статуи, колонны и облупленные стены: как американец в центре Полтавы из многоэтажки сделал "дом Зевса"

Жители Полтавы в социальных сетях называют подъезд "Пшонка-style по-полтавски" и "домом Зевса".

В центре Полтавы в пешеходной зоне на улице Соборности есть дом, который привлекает внимание колоннами и золотыми скульптурами.

Об этом пишет gazeta.ua.

Ремонт в античном стиле сделал гражданин США, арендовавший квартиру в доме

Местные жители рассказывают, что раньше это был обычный жилой дом. Однако 12 лет назад здесь начал снимать квартиру Грегори Стил из США. Именно он по-новому украшал подъезд и двор жилого дома. По словам жителей дома, ремонт в помещении американец делал за свой счет.

ГазетаUa

Он к обычному серому зданию добавил греческие колонны, золотые статуи львов, орлов и древнегреческих богинь. Иностранец перекрасил многие элементы экстерьера в золотую краску.

ГазетаUa

Также он за свой счет заменил газопровод. Местные рассказали, что они говорили иностранцу о том, что такое для этого дома неуместно, однако он убеждал, что хочет здесь чувствовать себя как дома, а потому и делает это.

Квартиру, где жил иностранец, сдают посуточно

Впоследствии местные жители оформили еще и террасу в том же стиле, что и подъезд дома. Однако три года назад иностранец уехал из дома и хотел даже отделку забрать с собой, однако местные жители не позволили ему этого сделать.

ГазетаUa

Сейчас жители Полтавы вспоминают о Грегори и говорят, что после переезда в Киев он посещает их.

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Квартиру, где жил иностранец, выкупили и сделали там ремонт. Сейчас ее можно арендовать посуточно. Владелец квартиры Татьяна рассказывает, что жилье пользуется спросом среди туристов именно из-за необычного подъезда. Женщина добавляет, что Грегори Стил заботился о виде подъезда дома, но мало уделял внимания своему помещению.

ГазетаUa

Что говорит архитектор

Архитектор Артур Ароян рассказывает, что такой дизайн смотрится гротескно.

ГазетаUa

"Но как культурный феномен это место довольно интересное, свидетельствует о своеобразном культурном отражении, которое накладывает античная архитектура классицизма в этом городе. Мне кажется, она как-то влияет на ум людей. Так часто на мазанных домах XIX-XX веков можно увидеть элементы классицизма — пилястры, завитки, обрамление карнизов. Я бы сказал, что это могла бы быть памятка постмодернизма — даже можно было бы брать на учет ее. Если бы здесь была присуща ему ирония. Но ее здесь нет", — говорит архитектор.

ГазетаUa

Жители Полтавы в социальных сетях называют подъезд "Пшонка-style по-полтавски" и "домом Зевса".

ГазетаUa

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