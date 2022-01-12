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Золотые статуи, колонны и облупленные стены: как американец в центре Полтавы из многоэтажки сделал "дом Зевса"

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Золотые статуи, колонны и облупленные стены: как американец в центре Полтавы из многоэтажки сделал "дом Зевса"

ГазетаUa

Жители Полтавы в социальных сетях называют подъезд "Пшонка-style по-полтавски" и "домом Зевса".

В центре Полтавы в пешеходной зоне на улице Соборности есть дом, который привлекает внимание колоннами и золотыми скульптурами.

Об этом пишет gazeta.ua.

Ремонт в античном стиле сделал гражданин США, арендовавший квартиру в доме

Местные жители рассказывают, что раньше это был обычный жилой дом. Однако 12 лет назад здесь начал снимать квартиру Грегори Стил из США. Именно он по-новому украшал подъезд и двор жилого дома. По словам жителей дома, ремонт в помещении американец делал за свой счет.

© ГазетаUa
ГазетаUa

Он к обычному серому зданию добавил греческие колонны, золотые статуи львов, орлов и древнегреческих богинь. Иностранец перекрасил многие элементы экстерьера в золотую краску.

© ГазетаUa
ГазетаUa

Также он за свой счет заменил газопровод. Местные рассказали, что они говорили иностранцу о том, что такое для этого дома неуместно, однако он убеждал, что хочет здесь чувствовать себя как дома, а потому и делает это.

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Квартиру, где жил иностранец, сдают посуточно

Впоследствии местные жители оформили еще и террасу в том же стиле, что и подъезд дома. Однако три года назад иностранец уехал из дома и хотел даже отделку забрать с собой, однако местные жители не позволили ему этого сделать.

© ГазетаUa
ГазетаUa

Сейчас жители Полтавы вспоминают о Грегори и говорят, что после переезда в Киев он посещает их.

© ГазетаUa
ГазетаUa

Квартиру, где жил иностранец, выкупили и сделали там ремонт. Сейчас ее можно арендовать посуточно. Владелец квартиры Татьяна рассказывает, что жилье пользуется спросом среди туристов именно из-за необычного подъезда. Женщина добавляет, что Грегори Стил заботился о виде подъезда дома, но мало уделял внимания своему помещению.

© ГазетаUa
ГазетаUa

Что говорит архитектор

Архитектор Артур Ароян рассказывает, что такой дизайн смотрится гротескно.

© ГазетаUa
ГазетаUa

"Но как культурный феномен это место довольно интересное, свидетельствует о своеобразном культурном отражении, которое накладывает античная архитектура классицизма в этом городе. Мне кажется, она как-то влияет на ум людей. Так часто на мазанных домах XIX-XX веков можно увидеть элементы классицизма — пилястры, завитки, обрамление карнизов. Я бы сказал, что это могла бы быть памятка постмодернизма — даже можно было бы брать на учет ее. Если бы здесь была присуща ему ирония. Но ее здесь нет", — говорит архитектор.

© ГазетаUa
ГазетаUa

Жители Полтавы в социальных сетях называют подъезд "Пшонка-style по-полтавски" и "домом Зевса".

© ГазетаUa
ГазетаUa

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