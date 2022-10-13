"Золотые" яйца: почему подорожал этот "стратегический" продукт, и следует ли ожидать снижения цены на него

В Украине в последние недели цена на яйца выросла до 70 грн, а еще в июле десяток можно было купить за 23 гривны.

В чем причина такого взлета цены говорилось в эфире телемарафона.

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С началом октября цены на яйца в Украине начали увеличиваться. В Минагрополитики отмечают, что сейчас цена за десяток оптом составляет 43 грн. Однако в супермаркетах она колеблется от 50 до 80 грн.

"Цена выросла из-за того, что фермеры побоялись весной в связи с ситуацией в стране ставить инкубаторы. Яиц на всех не хватает, кур мало", — объясняет подорожание яиц продавщица Екатерина.

Недовольны ценами на этот "стратегический продукт" и покупатели.

По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, поголовье кур и производство в целом резко сократилось из-за военных действий, логистики, повышения цены на корм, необходимого для кормления кур и уничтожения фермерских хозяйств.

"Производители яиц вынуждены были продавать продукцию ниже себестоимости. С сентября возобновился сезонный потребительский спрос, но количество поголовья в областях, в которых традиционно выращивают яичные куры, еще не восстановлено, на это нужно по меньшей мере два-три месяца. В результате на рынке предложение яиц снизилось, что спровоцировало скачок цен. Однако уже в конце октября — начале ноября цена пойдет на убыль и стабилизируется", — говорит он.

В эфире телемарафона Тарас Высоцкий добавил, что сейчас из-за веерных отключений света появились определенные форс-мажорные обстоятельства, но до этого производители яиц уже заполняли инкубаторы, когда проблем со светом не было, и потерь поголовья как таковых не было.

Член дискуссионного экономического клуба Олег Пендзин сказал, что не понимает хайпа вокруг цен на яйца.

"Давайте посмотрим на октябрь 2021 года. Цена за десяток тогда была 34-35 грн. Когда мы посмотрим на динамику цен, в мае, июне, августе, цена яиц упала на 30% по сравнению с началом года. 70% корма для кур — это кукуруза, пошла уже кукуруза нового урожая — где-то на 30-35% дороже, чем была.Осенью традиционно общий объем производства яйца падает. Особенно это касается домашних яиц, где сезонность абсолютно четкая. Я думаю, что до конца года мы еще увидим рост цены на уровне 10%. К праздникам однозначно яйцо подорожает", — говорит эксперт.

Напомним, что в Минагрополитики рассказали, когда можно ожидать понижения цены на яйца.

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