"Золотые яйца" Минобороны: стало известно, кто на продовольствии для армии украл сотни миллионов

Чиновники и предприниматели манипулировали ценами на продукты для армии, нанеся государству ущерб на 733 млн грн / © Pexels

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НАБУ и САП разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств при закупке продуктов для ВСУ. Речь идет о 733 млн грн, незаконно получивших две компании-поставщицы в период август-декабрь 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

К схеме причастны:

бывшее должностное лицо Минобороны; владелица компаний-поставщиков;

двое руководителей снабженческих фирм;

еще одно физическое лицо.

Сущность схемы:

Закупка продуктов производилась по так называемым комплектам, в которые входило 409 наименований. Наиболее востребованные товары, например мясо, овощи, крупы, составляли лишь 10% ассортимента, тогда как остальные – специи, ягоды, желатин – заказывались редко или вообще не использовались.

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Как работала схема

Цена комплекта формировалась по средней стоимости всех товаров, что позволяло завышать цены на популярные продукты и занижать стоимость почти не заказываемых. Например, картофель поставляли по завышенной цене, поскольку его закупали тысячами тонн, а редко ягоды и фрукты стоили копейки. Из-за таких махинации компании получили сверхприбыли, а должностное лицо Минобороны "не замечало" ценовых аномалий в контрактах.

После начала расследования и публичного скандала с закупкой яиц по 17 грн за штуку, участники схемы вынуждены были снизить цены на 11 популярных продуктов, что предотвратило хищение 788 млн грн.

Разоблачение стало возможным благодаря Государственной аудиторской службе Украины. После вмешательства правоохранителей Минобороны изменило подход к закупкам и ввело новые механизмы контроля.

Напомним, минобороны планирует масштабный заказ мин , но в Общественном антикоррупционном совете забили тревогу: эти самые производители ранее срывали поставки. Нарушения предварительных контрактов и качество боеприпасов до сих пор не расследованы, а ответственные лица не наказаны, говорят там.