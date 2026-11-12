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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Золотые яйца" Минобороны: в суд передали дело о хищении сотен миллионов гривен

Схема, разоблаченная детективами НАБУ, заключалась в завышении цен на наиболее востребованные продукты и занижении на менее востребованные.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Дело касается закупок, которые Министерство обороны осуществляло в условиях войны

Дело касается закупок, которые Министерство обороны осуществляло в условиях войны / © pixabay.com

В суд направили дело по хищению государственных средств при закупке Минобороны продуктов питания для ВСУ в условиях полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, а также Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«По данным следствия, цену продуктового комплекта формировали с учетом всех наименований каталога и средней стоимости», — говорится в сообщении НАБУ.

Это позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать малоупотребительные или сезонные.

Благодаря махинациям в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщики, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыли на сумму более 733 млн грн.

Это подтверждает заключение комплексной товароведческой и экономической экспертизы.

«Часть этих средств в дальнейшем была выведена под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Эти деньги владелица компаний могла потратить на покупку гостиниц в Хорватии и другой недвижимости», — отмечают детективы.

К преступлению причастно должностное лицо Минобороны, которое при подписании договоров «не замечало» ценовых аномалий в каталоге.

«После начала досудебного расследования в январе 2023 года и публикаций в медиа, в частности о закупке яиц по 17 грн за штуку, соучастники преступления снизили цены на 11 самых востребованных продуктов», — отмечает НАБУ.

Суть дела

В январе 2023 года издание ZN.UA обнародовало расследование по закупкам Минобороны продовольствия для армии. В материале говорится, что министерство подписало соглашение на 13 миллиардов с фирмой с уставным капиталом в тысячу гривен.

По данным ZN.UA, когда разгорелся скандал вокруг контрактов о питании, все подразделения Минобороны, которые должны отслеживать коррупционные действия в министерстве, включая антикоруправление, внутренний аудит и инспекцию, контролировал заместитель министра обороны Ростислав Замлинский.

На «схеме с яйцами» владелица связанных компаний-поставщиков Татьяна Глиняна «озолотилась» и стала владелицей элитной недвижимости в Хорватии. Только в городе Сплит предпринимателю принадлежат не менее трех гостиниц.

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