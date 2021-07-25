"Золушка" с сюрпризом в туфельке: женщина пыталась пересечь границу с наркотиками в босоножках (фото)

"Золушка" с сюрпризом в туфельке: женщина пыталась пересечь границу с наркотиками в босоножках (фото)

Гражданка Украины разыграла сказочный сюжет в пункте пропуска.

В Харьковской области на границе с Россией в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники задержали женщину, которая пыталась провезти в Украину наркотики, спрятанные в босоножках.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской таможни в Facebook.

Отмечается, что нарушительница ехала из Украины в сторону России и пересекала пункт пропуска пешком. Женщина сообщила таможенникам, что не имеет запрещенных веществ.

Впрочем, при осмотре личных вещей в ее обувь обнаружили полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. Она спрятала 33,68 г конопли в босоножках.

"Харьковские таможенники обнаружили на "Гоптовке" "Золушку" с сюрпризом в туфельке. Сказочный сюжет разыграла женщина, гражданка Украины. Только в реальном времени вместо хрустальной туфельки — босоножки, в которой путешественница спрятала сверток с запрещенным веществом", — говорится в сообщении.



Наркотики изъяли, и теперь женщине грозит как минимум штраф по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины ( "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля").

Как сообщалось,на Закарпатье на днях в 300 метрах от границы наряд работников ГПСУ остановил мужчину для проверки документов. Но последний решил проверить, как пограничники бегают и начал от них убегать, однако мужчину задержали.

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