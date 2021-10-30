Зомби-апокалипсис в зоопарке Одессы: директор учреждения переоделся в оборотня и стал звездой Сети (видео)

В зоопарке подготовились к Хэллоуину.
В зоопарке Одессы персонал решил привлечь посетителей, создав ролик и фотозону к празднику Хеллоуина. Видео снимали своими силами.
Пугающий ролик выложили в Сети.
Участие в нем непосредственно принял директор учреждения и персонал. В форме истории в видео рассказывается, как директора укусил волк и он превратился в оборотня и заразил других.
Пользователи Сети такой креатив коллектива одесского зоопарка в большинстве своем поддержали.
- Директор – огонь!
- Весь коллектив на одной волне!
- Директор, как всегда, тот еще кадр!
- Как-то странно вышло!
Напомним, что Черноморскую Одесскую область городского голову с днем рождения поздравили работники городского совета. Кроме вербальных поздравлений мэр получил и частный танец от подчиненной – она станцевала балет.