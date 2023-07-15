"Зомбируют и старых, и малых": в Мелитополе оккупанты усилили пропаганду

В городе враг создал так называемый "отряд Путина" из пенсионерок.

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты усилили пропагандистскую кампанию. К ней враг привлекает и молодежь, и пожилых людей. В частности, создали "отряд Путина" из пенсионерок,

Об этом сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Россияне на оккупированных территориях запустили пропагандистскую машину вовсю зомбирующих и старых, и малых. Создают новые и новые пропагандистские медиа, чтобы рассказывать, как хорошо живется в оккупации. Отжали типографию, чтобы печатать свои агитки. Каждому предлагают бесплатный пакет телевизионного оборудования, чтобы посмотреть только российские "обязательные" телеканалы", – рассказал городской голова.

Россияне активно вовлекают в пропаганду пожилых людей. По словам Федорова, в городе создали "отряд Путина" из пенсионерок, которые ходят на все мероприятия и пропагандируют "русский мир".

Оккупанты в своей пропагандистской кампании не забывают и детей. Да, их отправляют в лагеря, где заставляют их учить историю страны-агрессорки России. В свою очередь, молодежь загоняют в милитарные организации и так называемые молодежные центры. Такие заведения занимаются "патриотическим воспитанием" и пропагандой.

Как сообщалось, в Запорожской области оккупанты ищут корректировщиков и диверсантов. На днях российские оккупанты закрыли на въезд и выезд временно захваченный поселок Пришиб, а в Мелитополе — устроили облаву.

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