Зонтики далеко не прячьте: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине

Синоптики предупреждают о дождях и грозах в Украине в эти выходные / © unsplash.com

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В эти выходные в Украине ожидается теплая летняя погода с температурой до +29 градусов, однако в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, выходные порадуют украинцев теплом: днем столбики термометров покажут в пределах +22…+27 градусов выше нуля. Несколько свежее будет в западных областях, тогда как самые высокие температуры ожидаются на юге страны.

Как сообщает Диденко кратковременные дожди, местами с грозами, наиболее вероятны на западе, севере, а также в Винницкой области. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится — возможен разве что мелкий дождь.

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В свою очередь синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для NVрассказала, что в субботу и воскресенье, большую часть Украины — север, центр и юг — накроют небольшие дожди с грозами. В этих регионах днем ожидается от +20 до +26 градусов тепла, а на юге и юго-востоке воздух прогреется до +29 градусов выше нуля.

По словам Птухи, в западных областях будет заметно прохладнее: термометры покажут всего от +18 до +23 градусов выше нуля. В то же время синоптик отмечает, что летнее тепло удержится и на следующей неделе — на юге страны столбики поднимутся до +30.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 6 июня в стране будет облачно с прояснениями. В западных, днем и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях пройдут умеренные, местами значительные дожди, грозы.

На остальной территории Украины осадков не ожидается. На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами будет туман.

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Ветер будет переменных направлений и дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +14 до +19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов тепла, в западных областях будет несколько свежее — ожидается от +20 до +25 градусов выше нуля.

Погода в Украине 6 июня / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики дали детальный прогноз погоды на 6 июня для крупных украинских городов.

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