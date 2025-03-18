Зоозащитники бьют тревогу: в приюте на Киевщине животные страдают от нехватки пищи и ухода

В приюте находится около трех тысяч животных.

Полиция Киевщины проводит проверку после сообщений о жестоком обращении с животными в приюте "Сириус", расположенном в Вышгородском районе. Волонтеры утверждают, что животные содержатся в ненадлежащих условиях, страдают недостатком пищи и воды, а администрация игнорирует многочисленные обращения.

О вопиющих случаях издевательства над животными сообщила волонтер Елена Гончар.

По ее словам, проблема жестокого обращения обсуждалась в чате волонтеров, но руководство приюта не реагировало на эти сообщения.

22 февраля 2025 года волонтеры обнаружили в вольере тяжелобольную собаку, которая, по заключению ветеринара, несколько дней не двигалась и лежала в собственных стулах. Руководство приюта уверяло, что животное получало лечение, но его состояние только ухудшалось. На следующий день пес скончался в клинике.

После этого случая администрация запретила отдельным волонтерам посещать убежище.

"Любить — значит действовать. А если безразлично на животных, то и не стоит называть себя зоозащитником", — возмущается Елена Гончар.

Еще одна волонтер, Снежана Бугрик, работница общественной организации "Защита животных "Плюшка", заявила, что в приюте много животных в истощенном состоянии. Она опубликовала фото собак с видимыми ребрами, что, по ее мнению, свидетельствует о критическом уровне недоедания.

"Если убежище не справляется с таким количеством животных, то зачем их брать? Это жестокость, а не спасение", — отметила она.

В свою очередь руководство "Сириуса" назвало обвинение манипуляцией. “Фото больных животных, сделанные во время их лечения или после тяжелых ситуаций, нельзя использовать для хейта.

Руководство уверяет, что в приюте не все животные больны, а регулярно помогающие волонтеры могут подтвердить надлежащий уровень ухода.

Напомним, в селе Гатное в Киевской области женщина нанесла собаке удары топором. Правоохранители квалифицировали инцидент как жестокое обращение с животными и начали досудебное расследование.

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