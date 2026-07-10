Олег Чикида, генеральный директор и совладелец ЗПЕК

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Западная топливно-энергетическая компания осуществила первую для себя морскую поставку дизельного горючего. Генеральный директор ЗТЭК Олег Чикида пояснил, что компания рассматривает новый маршрут как расширение логистических возможностей, а не изменение курса.

Компания осуществила первую для себя морскую поставку дизельного горючего EN590 по маршруту Констанца – Измаил. В компании отмечают, что новый маршрут расширил логистические возможности и стал еще одним инструментом организации импорта горючего.

Генеральный директор ЗТЭК Олег Чикида объясняет, что за этим решением стоит вполне прагматичная логика. "Мы не строим маршруты ради маршрутов", отмечает он. По его словам, для компании важно, чтобы у каждой поставки была понятная экономика: прогнозируемая цена для клиента, приемлемый срок доставки и надежная логистика.

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Руководитель компании особо подчеркивает, что выход на южное направление не означает изменение стратегии. «Это не разворот в стратегии, а еще один рабочий вариант доставки, который мы можем использовать тогда, когда он наиболее эффективен», объясняет Олег Чикида. Он напомнил, что еще в начале июня объяснял, почему ЗТЭК не делает отдельную ставку на южное направление, и эта логика остается неизменной.

Компания использует разные варианты доставки в зависимости от рыночной ситуации, экономики поставки и доступности транспортных коридоров. В ЗТЭК добавляют, что и дальше будут выбирать для каждой поставки наиболее эффективные логистические решения.

Олег Чикида - генеральный директор и совладелец Западной топливно-энергетической компании (ЗТЭК), специализирующейся на импорте и поставке топлива в Украину. Сфера профессиональных интересов бизнесмена в девелопменте, энергетическом комплексе и аграрном направлении.

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