"Зрелище было жуткое": соседи рассказали подробности нападения собак на женщину в Харькове

На 81-летнюю женщину набросились сразу 5 мастифов, которых разводила семья.

В Харькове правоохранители расследуют жуткий случай. На 81-летнюю женщину напали 5 мастифов и загрызли ее насмерть.

Подробности истории рассказывает Newsroom.

Трагедия произошла 16 октября в Харькове в частном доме на улице Колонном. Пятеро неаполитанских мастифов напали на 81-летнюю пенсионерку и разорвали ее. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело обнаружила соседка.

"Зрелище жуткое было ... Просто полиция начала спрашивать, почему я не вызвала скорую помощь. А я когда увидела, то поняла, что ее уже некому вызвать... Они ее грызли. То, что я увидела, когда пришла на звук", — рассказала женщина.

Соседи семьи, где произошла трагедия, считают, что владелица собак не занималась воспитанниками и не дрессировала их, что могло стать причиной трагедии.

С самой хозяйкой бойцовских псов соседка не общалась, а вот с ее матерью была поверхностно знакома.

"Нет, она неадекватна (о хозяйке — Ред.). С бабушкой я здоровалась, она была спокойна. До этого я ее видела около 12 часов. Я убирала листья с ребенком и видела, как она выносит мусор. Женщина была здорова, сама передвигалась", — рассказала харьковчанка.

После того, как женщина обнаружила тело соседки, она позвонила ветеринару, который лечил собак, а затем в полицию.

Другая соседка также подтвердила, что семья с соседями не общалась.

В день трагедии жители улицы вместе с ветеринаром пытались связаться с родственниками жертвы, но безуспешно. Дочь разорванной женщины удалось найти только правоохранителям. По словам соседей, она очень спокойно отреагировала на гибель мамы, предположив, что та упала.

"Господи, эти собаки нас замучили просто! Ну вы представляете, если их было семь штук. Двоих, видно, продали, остались пять. Это такой вой, такая вонь. Что такое пять собак", — рассказала соседка.

Сама хозяйка животных с журналистами общаться отказалась, ограничившись обвинениями в пиаре на трагедии.

В полиции рассказали, что погибшая была гражданкой Казахстана 1940 года рождения. На теле, руках и голове женщины обнаружили следы многочисленных укусов. Дочь погибшей рассказала правоохранителям, что говорила матери, чтобы та не выходила во двор, потому что собаки были на свободном выгуле.

Сейчас гибель женщины расследуют как несчастный случай. Причину смерти еще устанавливается.



"Допрашиваются свидетели по указанному факту и будет решен вопрос о собак. Или их усыпят, или по собственному усмотрению", — прокомментировала Армине Хохоник, руководитель следственного отделения Харьковского райуправления №3.

Новости Украины: в Харькове нашли мертвой 81-летнюю женщину, на теле обнаружили следы укусов собак

Напомним, что в Харькове собаки загрызли 81-летнюю женщину. Погибшая и ее дочь держали дома пять собак бойцовской породы.

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