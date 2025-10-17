Зрелищное видео: как украинцы уничтожили "Смерч", который месяцами атаковал Николаевщину

Момент уничтожения БМ-30 «Смерч» на юге Украины / © скриншот с видео

Силы обороны Украины уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-30 «Смерч», из которой российские войска в течение трех месяцев обстреливали Николаевскую область. Момент уничтожения сняли на видео.

Об этом сообщили начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и подразделения Сил обороны юга.

Силы обороны юга отметили, что БМ-30 «Смерч» был поражен накануне благодаря ударным дронам и аэроразведке подразделения Lasar’s Group. Это произошло в Херсонской области на расстоянии почти 50 км.

Ким добавил, что этот «Смерч» неоднократно обстреливал поля Николаевской области в течение последних трех месяцев.

БМ-30 «Смерч» — характеристики

БМ-30 «Смерч» — тяжелая 300-миллиметровая многоствольная РСЗО, принятая на вооружение в конце 1980-х. Она создана для поражения скоплений живой силы, бронетехники, артиллерии, командных пунктов, складов и узлов связи на большие дистанции. Система имеет 12 пусковых труб и выпускает залп примерно за 38 секунд. Дальность зависит от типа ракеты: стандартные снаряды — около 70-90 км, модернизированные — до 120 км и более. «Смерч» может использовать фугасные, кассетные, термобарические, самонаводящиеся и осколочно-фугасные боеприпасы.

К слову, 16 октября Россия атаковала Николаев авиасредством: в городе прогремели взрывы во время тревоги. Воздушные силы подтвердили пуск с Су-34 над Черным морем. В Сети появилась информация, что это мог быть первый удар по Николаеву дальнобойным КАБом с дальностью более 150 км.