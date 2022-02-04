ЗСТ с Турцией будет стимулировать развитие инфраструктуры Украины: на дорогах, в море и небе

ЗСТ с Турцией будет стимулировать развитие инфраструктуры Украины: на дорогах, в море и небе

В частности, предусмотрено расширение географии перелетов между странами.

Соглашение о зоне свободной торговли, которое подписали Украина и Турция, содержит в том числе инфраструктурную часть.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Предусмотрено расширение географии перелетов между странами. В частности, рассматривается предложение выполнения регулярных рейсов в Турцию из аэропорта Ужгорода, реконструкция которого включена в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

К реализации "Большой стройки" в дорожной отрасли уже привлечены турецкие компании, участвующие в таких знаковых проектах как трассы М-30 Стрый — Изварино, Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка, М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта, внеклассовые мосты в Кременчуге и Запорожье.

"Надеюсь, что сотрудничество удастся расширить благодаря новым проектам, в том числе и строительству концессионных дорог", — отметил Александр Кубраков.

В рамках соглашения Украина и Турция также достигли договоренности о полной либерализации автомобильных перевозок. Все ограничения для украинских перевозчиков на турецком рынке будут отменены. Украинские фуры смогут въезжать в страну пустыми и возвращаться с товарами. В дальнейших планах — создать специальные условия для налаживания транспортных цепей в формате дорога — порт — дорога

Сотрудничество в сфере морского поиска и спасения в Черном море поможет юридически закрепить за Украиной принадлежащие ей районы и улучшит возможности проведения поисково-спасательных операций.

"Это устранит инсинуации со стороны страны-агрессора по поводу невыполнения Украиной своих международных обязанностей", — сообщил министр инфраструктуры.

Украинский морской торговый порт "Южный" потенциально будет способен принимать крупнейшие суда, которые войдут в Черное море благодаря построенному каналу "Стамбул". Это может открыть новые рынки перевозок крупногабаритными судами.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко констатировал, что за два года реализации этой программы президента Владимира Зеленского средняя стоимость 1 км дороги снизилась почти на 5 млн гривен. Одной из причин он назвал конкуренцию, которой способствовало в том числе привлечение к проектам "Большой стройки" иностранных подрядчиков.