Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский совершил рабочую поездку в Донецкую область, в частности в полосу ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Сырского, на месте он заслушал доклады командиров о текущей обстановке и неотложных потребностях.

Ключевые вопросы, которые обсуждались:

Обеспечение логистики.

Действия штурмовых групп по вытеснению противника из городской застройки.

Усиление и продвижение

Главнокомандующий сообщил об усилении войск дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, включая беспилотные системы.

Главный акцент Сырский сделал на успехах на Добропольском выступлении:

«Увеличиваем давление на Добропольском выступлении. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска», — отметил Сырский.

Результаты операции

Всего освобождено: 188 км² территории.

Зачищено от ДРГ: 248,7 км 2 .

Прошедшие сутки штурмовые подразделения в районе Добропольского выступления на отдельных направлениях продвинулись вперед.

Главнокомандующий поблагодарил каждого украинского защитника и защитницу за стойкость, храбрость и профессионализм.

Напомним, для оцепления Покровской агломерации РФ привлекла около 11 тысяч оккупантов. Глава Кремля Путин дал приказ своим солдатам захватить Покровск до середины ноября.