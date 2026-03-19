ВСУ пробили "щит" Крыма и устроили россиянам ад: детали операции и эффектные кадры

Крымский мост / Иллюстративный фото / © Associated Press

ВСУ нанесли серию успешных ударов по военным объектам РФ в Севастополе во временно оккупированном Крыму. В частности, поражена локация, где ремонтируют и обслуживают российские системы ПВО.

Об этом сообщает ВМС Украины.

«В результате операции в районе Фиолентовского шоссе поражен Инновационный центр производственно-технического предприятия „Гранит“, входящий в состав концерна „Алмаз-Антей“, — говорится в сообщении.

Что известно о концерне

Как известно, концерн «Алмаз-Антей» занимается ремонтом и техническим обслуживанием российских систем противовоздушной обороны.

В частности, предприятия концерна поддерживают в рабочем состоянии технику, являющуюся ключевой составляющей противовоздушной защиты оккупированного Крыма. Чаще там осуществляют ремонт зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» и С-300ПМ2 «Фаворит», а также радиолокационных станций 92Н6Е и 96Л6Е. Кроме того, обслуживаются комплексы средней и малой дальности — «Бук-М2/М3» и «Тор-М2»

В ВМС добавили: еще один «прилет» зафиксирован в районе бухты Стрелецкая. Там поражены места нахождения личного состава врага. Потери и убытки РФ уточняются.

Ранее бойцы ССО выжгли глаза российской ПВО в Крыму. Благодаря слаженным действиям украинских воинов поражена радиолокационная станция 64Н6Е в Севастополе. Она обеспечивала обнаружение целей для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.