ЗСУ вынудили оккупантов перекрыть ключевую логистическую трассу из Ростова в Крым из-за массовых атак дронов
Из-за регулярных налетов украинских беспилотников оккупационные власти заблокировали движение гражданских автомобилей стратегической трассой Р-280, соединяющей Россию с оккупированным Крымом.
Коллаборант и гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо распорядился ограничить движение по так называемой трассе «Новороссия», идущей вдоль Азовского моря и удары по которой начали наносить украинские дроны.
Об этом сообщил Сальдо в Telegram.
Сальдо подписал указ, ограничивающий движение транспорта на этой трассе в пределах оккупированной части Херсонской области. Ограничения ввели с 21 мая и в «отдельное распоряжение».
«Ограничение не касается грузов военного назначения, специальных грузов, лекарств, техники для восстановления инфраструктуры, топлива, скоропортящихся продуктов и отдельных социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».
Так называемая трасса «Новороссия» (Р-280) — это российская военно-логистическая автомагистраль протяженностью более 500-600 км, соединяющая Ростов-на-Дону (РФ) с оккупированным Крымом. Маршрут проходит через захваченные украинские города — Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.
Напомним, Кремль готовит план массового переселения россиян на оккупированные территории Украины.