"Зубы дракона" и противотанковые рвы: появились фото фортификационных сооружений в Одесской области

В Одесской области идет строительство фортификационных сооружений для защиты от агрессора России.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Активно строим фортификационные сооружения, устанавливаем заградительные рубежи: "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения", — подчеркивает глава ОВА.

По словам Кипера, на строительстве привлечены около 150 человек и 80 единиц техники.

"Наша готовность противодействовать врагу, как и системный подход к строительству фортификационных сооружений – мощный сдерживающий фактор для агрессора", — добавил глава Одесской ОВД.

В Одесской области возводят фортификации. Фото: Олег Кипер.

В Одесской области возводят фортификации. Фото: Олег Кипер.

В Одесской области возводят фортификации. Фото: Олег Кипер.

Строительство фортификаций в Украине

В Черниговской области идет процесс укрепления государственной границы и строительство фортификационных сооружений. В частности, границу заливают бетоном.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области строят вторую линию обороны. Для строительства оборонительных сооружений используются бетонные блоки, древесина, геотекстиль, трубы.

На севере Ровенщины продолжается обустройство оборонных рубежей. В четкой координации с военными там строят невзрывные заграждения и взводные опорные пункты. Строители осуществляют земляные работы, обустраивают ходы сообщений и т.д.

Также на Днепропетровщине укрепляют линию обороны и устанавливают "зубы дракона". Планируется создать десятки километров противотанковых рвов.

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