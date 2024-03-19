"Зубы дракона" и противотанковые рвы: появились фото фортификационных сооружений в Одесской области

Строительство продолжается.
В Одесской области идет строительство фортификационных сооружений для защиты от агрессора России.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Активно строим фортификационные сооружения, устанавливаем заградительные рубежи: "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения", — подчеркивает глава ОВА.
По словам Кипера, на строительстве привлечены около 150 человек и 80 единиц техники.
"Наша готовность противодействовать врагу, как и системный подход к строительству фортификационных сооружений – мощный сдерживающий фактор для агрессора", — добавил глава Одесской ОВД.
Строительство фортификаций в Украине
В Черниговской области идет процесс укрепления государственной границы и строительство фортификационных сооружений. В частности, границу заливают бетоном.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области строят вторую линию обороны. Для строительства оборонительных сооружений используются бетонные блоки, древесина, геотекстиль, трубы.
На севере Ровенщины продолжается обустройство оборонных рубежей. В четкой координации с военными там строят невзрывные заграждения и взводные опорные пункты. Строители осуществляют земляные работы, обустраивают ходы сообщений и т.д.
Также на Днепропетровщине укрепляют линию обороны и устанавливают "зубы дракона". Планируется создать десятки километров противотанковых рвов.