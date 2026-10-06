Зубы вместо асфальта: "ремонт" дороги в Каменском шокировал горожан (фото)

В Каменском яму засыпали зубными слепками / © соцмережі

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В Каменском местные жители нашли крайне нестандартный способ борьбы с аварийными участками на дорогах. Проезжую часть на улице 8 Марта оригинально «отремонтировали», засыпав глубокую выбоину медицинскими материалами.

Об этом сообщает Kamenskoe.city.

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Чтобы засыпать яму, люди использовали гипсовые слепки зубов из зуботехнических лабораторий. В соцсетях такой креатив быстро стали обсуждать и шутить о «голливудской улыбке» дороги.

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В то же время специалисты отмечают, что подобное покрытие крайне недолговечно. Стоматологический гипс рассчитан на другие перегрузки: он хрупкий и разрушается под действием влаги и тяжелого транспорта. Во время первых осадков или под колесами автомобилей материал быстро превратится в пыль и грязь.

В Каменском яму на дороге засыпали зубными слепками / © соцмережі

Кроме кратковременного эффекта, такой ремонт создает дополнительные риски для водителей. Острые обломки гипса могут повредить шины, а образовавшаяся от дождя белая кашица делает покрытие на этом участке скользким, поэтому водителям советуют быть осторожными.

В Каменском яму на дороге засыпали зубными слепками / © соцмережі

Напомним, в городе Ковеле Волынской области мужчина с топором напал на людей в гипермаркете «Эпицентр».

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