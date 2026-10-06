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- Украина
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Зубы вместо асфальта: "ремонт" дороги в Каменском шокировал горожан (фото)
В Каменском жители залатали яму зубными слепками.
В Каменском местные жители нашли крайне нестандартный способ борьбы с аварийными участками на дорогах. Проезжую часть на улице 8 Марта оригинально «отремонтировали», засыпав глубокую выбоину медицинскими материалами.
Об этом сообщает Kamenskoe.city.
Чтобы засыпать яму, люди использовали гипсовые слепки зубов из зуботехнических лабораторий. В соцсетях такой креатив быстро стали обсуждать и шутить о «голливудской улыбке» дороги.
В то же время специалисты отмечают, что подобное покрытие крайне недолговечно. Стоматологический гипс рассчитан на другие перегрузки: он хрупкий и разрушается под действием влаги и тяжелого транспорта. Во время первых осадков или под колесами автомобилей материал быстро превратится в пыль и грязь.
Кроме кратковременного эффекта, такой ремонт создает дополнительные риски для водителей. Острые обломки гипса могут повредить шины, а образовавшаяся от дождя белая кашица делает покрытие на этом участке скользким, поэтому водителям советуют быть осторожными.
Напомним, в городе Ковеле Волынской области мужчина с топором напал на людей в гипермаркете «Эпицентр».