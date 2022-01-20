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Зуд по всему телу и покраснение: в Тернополе девушка съела кекс и чуть не попала в больницу с аллергией

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Зуд по всему телу и покраснение: в Тернополе девушка съела кекс и чуть не попала в больницу с аллергией

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У нее медики диагностировали пищевую аллергическую реакцию.

В Тернополе из-за сладких кексов у девушки началась сильная аллергическая реакция. Помощь ей приехали оказывать медики.

Об этом пишет издание "Тернопольские события".

Как стало известно, 21-летняя девушка съела сладкий кекс, из-за которого у нее сразу началась сильная аллергическая реакция. У нее начались по всему телу высыпания, зуд, крапивница, общая утомляемость. На место девушка вызвала работников скорой помощи.

Медики оказали ей всю необходимую помощь и отметили, что у нее действительно появилась аллергическая реакция пищевого поведения. Сейчас она проходит лечение дома.

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