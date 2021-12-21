ZV Development стала членом Канадско-украинской торговой палаты: Сергей Самусев о канадской и украинской практике модульного строительства

С Канадой у владельца ZV Development связано немало интересных воспоминаний.

Летом 2021 года компания ZV Development стала членом Канадско-украинской торговой палаты. На рынке Северной Америки продукцию по технологии Prefab пока знают лучше, чем в Украине, поэтому владелец компании Сергей Самусев уверен, что созданные в нашей стране уникальные модульные дома смогут создать достойную конкуренцию даже канадской продукции.

На разницу в развитии строительного рынка Украины и Канады, по словам Самусева, повлияли несколько ментальных и исторических факторов. В 90-е годы, когда Украина только начала выходить из тени СССР, заказчики строительных объектов в частном секторе даже не могли внятно выразить какой именно результат они хотели бы получить. Ведь проведя полжизни в многоэтажках, представление о комфорте и удобстве у людей 90-х было весьма своеобразным.

Строители отсутствовали как класс, практически все так или иначе были связаны с "Киевгорстроем", где в то время не уделяли никакого внимания новым технологиям, материалам и дизайнерским новшествам.

К слову, о материалах: для канадских потребителей и 30 лет назад, и в более ранний период, не было проблемой закупить в строительном магазине все, что нужно для строительства и ремонта. В Украине первой половины 90-х подобных магазинов не существовало, некоторые материалы и детали приходилось изготавливать чуть ли не вручную. Поэтому некоторые резво возведенные коттеджные городки так и остались недостроенными, - девелоперы "нового времени" не могли рассчитать реальные затраты на сопутствующие товары и сложность конструкций в условиях дефицита.

"Решение могло быть только в одном, - отметил в интервью Сергей Самусев, - как можно быстрее развиваться в вопросах качества строительства, отделки и инженерной инфраструктуры".

И тогда, еще в 90-х, он стал пристально изучать опыт развитых стран: Германии, Финляндии, США и Канады. Ему было важно понять в чем секрет качества и скорости строительства и что отличает постсоветские технологии и методы организации труда от продвинутых западных.

Тогда у многих инженеров и простых строителей из компании Сергея появилась возможность побывать за границей и посмотреть на рабочие процессы своими глазами. А для закрепления результатов условной стажировки, в Украину приезжали целые бригады строителей из Канады.

Но и этим дело не ограничилось: Сергей вспоминает, что однажды заказал в Штатах два дома, укомплектовал их вместе с котлами, прокладками и проводкой в два контейнера и привез в Украину. А здесь уже их собирали, как конструкторы, две бригады: два канадца воздвигали один дом, а украинская команда, почти в десять раз больше, - второй. Опыт был очень ценным и неповторимым.

С Канадой у владельца ZV Development связано немало интересных воспоминаний. Именно там он впервые увидел на шоссе процесс перевозки половины готового дома в трейлере. Тогда он понял, что строительство можно перенести в цех, и это разом решило бы целый ряд сложностей и влияния внешних факторов на рабочий процесс. Ведь людям в таком случае не придется работать на жаре и морозе под открытым небом, упрощается контроль качества и увеличивается производительность труда. Более того, это позволит перенести строителей из рабочего класс в класс «синих воротничков», которые будут работать на автоматизированном оборудовании.

А производство кипит: в направлении модульного строительства компания создала такие проекты как технологичная жилая капсула s o l a | capsule и пятимодульный дом Family.

sola, как утверждает Сергей, в большей мере гаджет, чем дом. Свою уютненькую и нашпигованную технологическими фишками капсулу счастливый владелец может транспортировать в любой уголок нашей страны и установить без какого-либо фундамента. Подъемно-складные двери, робо-рука, которая перемещает телевизор, солнечные панели, система искусственного интеллекта и даже мебель - все сделано на предприятии ZV Development руками специалистов компании.

Family - более традиционен c позиции каркасно-ригельного строительства. Но prefab-технологии, по которым он создан, дают ему несомненное преимущество перед стандартными кирпично-блоковыми домами: если все модули готовы, погрузка и монтаж дома на заранее подготовленном месте занимает около суток. Дом укомплектован всем необходимым, - мебель и декор также изготавливаются на заводе компании.

О том, какие новые возможности обеспечивают модульные дома, Сергей говорит с воодушевлением: "В первую очередь, это возможность управлять их площадью по мере роста семьи и финансовых возможностей. Ведь дома являются "растущими", в любой момент можно добавить новые спальни, кабинеты, спортзал, санузлы или целые этажи. И, конечно, мобильность. Наша концепция предусматривает, что дом может быть разобран на модули и перевезен в другое место и там за считанные часы собран снова.

Более того, продать такой дом можно как б/у автомобиль".

Мы живем в быстроменяющемся мире, где люди летают в космос, как туристы, расплачиваются в супермаркетах с помощью чипа, вживленного под кожу, а недвижимость на глазах превращается в "движимость".