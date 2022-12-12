Звание Героя Украины: что дает награда, какие льготы и в каких случаях ее могут забрать

ТСН.ua рассказывает, что дает звание Герой Украины и в каких случаях его могут унести.

Кто такой Герой Украины

Звание Герой Украины является одним из видов государственных наград (согласно закону Украины "О государственных наградах Украины"). В документе отмечается, что награда присваивается гражданам Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающихся трудовых достижений. Присвоение производится только по указу президента.

Герои Украины получают орден "Золотая Звезда" (если лицо совершило геройский поступок) или орден Государства (за осуществление выдающихся трудовых достижений).

Звание Герой Украины: льготы

Льготы, которые предполагает звание Героя Украины, регулируются законом Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых граждан в Украине". В частности, здесь указано, что дает звание Герой Украины:

ежемесячные выплаты в размере трех минимальных заработных плат, определенных на 1 января календарного года (от 6500 до 19500 гривен на 2022 год); надбавки к пенсии, получаемой Героями Украины, в размере 200 процентов минимальной пенсии по возрасту, финансирование которых осуществляется за счет Государственного бюджета Украины; льготы по уплате сборов, пошлин, налогов и других платежей в бюджет страны в соответствии с таможенным и налоговым законодательством (по состоянию на 1 января 2022 года Герой Украины имеет налоговую социальную льготу в размере 200% суммы общей льготы: 2481,00 грн (прожиточный минимум для трудоспособных) человек на 2022 год) = 200% х (2481,00 х 50%)); первоочередное бесплатное личное и бесплатное для членов семьи (супруга/муж и дети до 18 лет) обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях всех типов и видов, а также бесплатная госпитализация с лечением в госпиталях, стационарах, больницах; первоочередное и бесплатное обеспечение лекарствами, приобретенными по рецепту врача, возможно доставку лекарств по заключению врача домой; бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме тех, которые производятся из драгоценных металлов); первоочередное бесплатное лечение в санаториях и курортах; освобождения Героя Украины, членов его семьи и проживающих с ним лиц от квартирной оплаты (независимо от формы собственности жилого фонда), оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, канализация, газ, электроэнергия, горячее водоснабжение, центральное отопление, а в домах, не имеющие центрального отопления – предоставление топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для продажи населению, и другие виды коммунальных услуг), оплаты за пользование домашним телефоном; первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении жилья в домах государственного или общественного жилищного фонда (предоставляется дополнительная жилая площадь до 20 квадратных метров); освобождение от необходимости оплаты услуг при оформлении документов на право собственности на квартиру, когда Герой Украины ее приватизирует; бесплатный капитальный ремонт дома/квартиры или предоставление компенсации затрат на его проведение в соответствии с Положением о системе технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилых домов; первоочередное отпущение местных строительных материалов для строительства индивидуального жилого дома или ремонт; внеочередное пользование всеми видами услуг связи; возможность внеочередного приобретения билетов на любые виды водного, железнодорожного, автомобильного или воздушного транспорта; ежемесячная выплата компенсации на приобретение автомобильного топлива из расчета 50 литров высокооктанового бензина в месяц в соответствии с действующими ценами на топливо; внеочередное пользование всеми видами услуг при посещении спортивно-оздоровительных или культурно-зрелищных учреждений, предприятий торгово-бытового обслуживания; преимущественное право остаться на работе при сокращении численности или штата работников независимо от того, сколько времени Герой Украины проработал на предприятии, в учреждении или организации (при ликвидации предприятия, учреждения или организации — первоочередное трудоустройство); бесплатное обучение и переобучение новой профессии по месту работы в учебных заведениях системы подготовки и переподготовки кадров, на курсах и платных учебных заведениях; ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы на три недели в год в любое удобное время; бесплатное захоронение умершего/погибшего Героя Украины; в случае смерти/гибели Героя Украины жене/мужу и детям в возрасте до 18 лет выплачивается единовременное пособие в размере пяти прожиточных минимумов, утвержденных законом на день смерти (гибели), в расчете на месяц на одного человека.

Следует отметить, что льготы, предусмотренные пунктами 4, 5, 7 и 12 предоставляются только при условии, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не превышал величины дохода, дающего право на получение льготы.

В каких случаях государство может забрать награду Герой Украины

Звание Героя Украины может лишить президента Украины своим указом. Осуществляется это только в том случае, если лицо совершило тяжкое преступление. То есть такое преступление, за которое предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более двадцати пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок не более десяти лет.

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