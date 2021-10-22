Звери бежали от огня, а села оказались в ловушке: в Ровенской области вспыхнул масштабный пожар

Возгорание произошло из-за поджога сухой травы.
Вблизи сел Сарненского района Ровенской области вспыхнул масштабный пожар. Всю ночь спасатели, лесники и местные пожарные команды тушили пламя на 50 гектарах.
Как сообщается в выпуске ТСН.16: 45, существовала угроза, что огонь перекинется на дома и лес и распространится до белорусской границы. Чтобы этого не допустить, тушили без остановки, тракторами всю ночь вокруг леса рыли рвы.
Работало более двух десятков единиц техники и более 70 человек. Под утро огонь локализовали, но полностью потушить его еще не удается. Причина возгорания, говорят спасатели, — поджог. Кто-то сжигал сухостой и пламя распространилось дальше. От огня бегут полевые животные.
Как сообщили в Ровенской ОГА, возгорание травы обнаружили 21 октября вблизи сел Ельное, Вежица и Великий Черемель.
Сейчас спасатели усилили мониторинг на границе с Беларусью и Житомирской областью, ведь пожароопасный период будет сохраняться еще в течение 10 дней.
По факту уничтожения объектов растительного мира площадью 50 га открыли уголовное производство.
Напомним, под Харьковом во время пожара в жилом доме заживо сгорела целая семья.