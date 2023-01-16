Зверский удар по Днепру: судьба пропавших без вести 29 человек до сих пор неизвестна

Спасатели рассказали о количестве жертв российского удара по многоэтажке в Днепре.

По состоянию на 16:00 16 января от российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре погибли 40 человек, среди них – 3 ребенка. Еще 76 человек травмированы, из них 14 – дети.

Как сообщили в ГСЧС Украины, получено 46 сообщений о без вести пропавших, из которых пребывание 17 человек установлено, судьба 29 человек еще выясняется.

Были спасены 39 человек, из них 6 детей.

Психологи ГСЧС оказали помощь 145 пострадавшим. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов. Коммунальные службы вывезли более 8 тыс. 200 тонн строительных обломков и 41 поврежденный автомобиль.

В общей сложности к работам привлечены 544 человека и 75 единиц техники из них от ГСЧС — 114 человек и 24 единицы техники.

Российский ракетный удар по многоэтажке в Днепре

14 января Россия обстреляла Днепр. Вражеская ракета Х-22 попала в девятиэтажку, разрушив целую секцию дома и убив не менее 40 человек. Поисковая операция продолжается.

ТСН.ua собрал имеющуюся информацию о жертвах российского ракетного удара.

СБУ установила фамилии российских летчиков, причастных к ракетному удару по Днепру.

После попадания ракеты в многоэтажку в Днепре правоохранители обнаружили подозрительных прохожих, которые, по предварительной информации, незадолго до трагедии фотографировали один из объектов энергетической инфраструктуры. По неофициальным данным, речь идет о подростках, которые могли быть участниками интернет-игры, созданной россиянами с целью выявления именно таких объектов.

39 спасенных: из-под завалов в Днепре не теряют надежды достать живых людей

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