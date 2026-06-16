Киево-Печерская лавра / © ТСН

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В Национальном заповеднике «Киево-Печерская лавра» завершили основные работы по ликвидации последствий масштабного пожара, вспыхнувшего в результате очередной массированной атаки России в ночь на 15 июня. оккупанты прицельно ударили по объекту, который является всемирным наследием ЮНЕСКО. По предварительным подсчетам, стартовый ущерб от повреждения легендарного Успенского собора уже превышает полмиллиарда гривен.

ТСН.ua собрал все подробности атаки и план восстановления.

Руководство государства и профильные министерства срочно прибыли на место чрезвычайной ситуации, чтобы собственными глазами оценить разрушение и разработать план спасения исторического памятника.

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«Успенский собор, Киево-Печерская лавра. Это наследие ЮНЕСКО. Россияне прицельно попали в этот объект. Это еще один пример того, когда они не могут что-нибудь увлечь. Они это просто уничтожают. Мы здесь для того, чтобы оценить масштабы, принять решение о выделении средств из резервного фонда, для того чтобы законсервировать этот объект и очень быстро его восстановить», — сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, иконостас не пострадал, однако, очень сильно пострадала крыша. Она заверила, что правительство будет работать для того, чтобы все было быстро восстановлено.

Последствия обстрела / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский также лично осмотрел последствия вражеского удара и заверил, что Кабинет Министров немедленно примет решение о финансировании первоочередных ремонтных работ.

«Сейчас премьер-министр проведет заседание правительства, чтобы выделить из резервного фонда. Слава Богу, он у нас есть быстрые деньги, чтобы максимально зареставрировать все. Главное — сохранить то, что у нас есть, а потом уже восстановительные работы», — отметил глава государства Зеленский.

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Последствия обстрела / © Офис президента Украины

Какие убытки нанесла Россия

Генеральный директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко рассказал в телеэфире детали борьбы с огнем. По его словам, на данный момент непосредственной угрозы от пожара уже нет, а бойцы ГСЧС проводят демонтаж опасных обломков и готовят крышу для установки временных защитных конструкций.

Однако первые минуты после прилета были критическими, ведь существовал огромный риск безвозвратной потери уникального внутреннего убранства храма.

Последствия обстрела / © Офис президента Украины

«Мы заканчиваем подготовку этих данных, но очевидно, что она превышает 500 млн. грн. Это сегодня стартовая информация. В настоящее время поступают еще дополнительные данные. Был риск обрушения его внутрь собора, и тогда мог загореться иконостас и многие другие вещи. Остановить пожар было бы очень сложно, и мы бы потеряли огромные художественные произведения, которые находятся внутри Успенского собора. Свод выдержал, хотя было два участка, где огонь уже начал попадать внутрь собора, и опасность была очень серьезной», — рассказал Остапенко.

Гендиректор подчеркнул, что работники ГСЧС демонстрировали настоящий героизм и продолжали работу даже во время повторных вражеских ударов. Благодаря четкой и слаженной координации работников заповедника, полиции и монахов, все исторические реликвии удалось вынести из опасной зоны невредимыми.

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Последствия обстрела / © Офис президента Украины

«Ни один предмет не был поврежден и потерян, то есть сразу была организована эвакуация буквально через 10 минут после прилета. Я думаю, что при нормальных условиях мы сможем через два года восстановить Успенский собор. И надеюсь, что мы сможем и дальше его использовать как величайшую святыню Киево-Печерской лавры», — добавил Остапенко.

Как украинский бизнес объединился для помощи

На трагедию мгновенно отреагировал крупный украинский бизнес, начав направление значительных финансовых ресурсов на восстановительные работы. В частности, государственный ПриватБанк уже перечислил первые 2 миллиона гривен собственных средств и открыл специальный публичный цифровой сбор для всех неравнодушных граждан.

Кроме того, о выделении масштабной финансовой помощи Лавре и пострадавшей от этой же атаки Национальной киностудии имени Александра Довженко официально заявили в группе «Нафтогаз». Руководство компании подчеркнуло, что эти объекты имеют фундаментальное значение для сохранения национальной идентичности.

Последствия обстрела / © Офис президента Украины

«Только объединив усилия государства, бизнеса и общества, мы сможем восстановить разрушенное, сохранить наше наследие и доказать, что украинскую культуру невозможно уничтожить никакими ракетами или дронами», — прокомментировал председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

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Обстрел Украины — последние новости

В понедельник, 15 июня, армия РФ ударила по Киево-Печерской лавре. Повреждены не менее 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения.

Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний резко отреагировал на русский обстрел.

«Очередное русское преступление против человечности, против истории, против христианства. Что еще должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир осознал, что следует действовать решительно, чтобы российский террор против Украины прекратился? — написал он.

Также мы писали, что киевляне обсуждают дождь после атаки РФ. После российского удара по Киево-Печерской лавре в Киеве последовал дождь, который часть украинцев восприняла как символический знак. В соцсетях разгорелась дискуссия: для одних это была поддержка сверху, для других совпадение с прогнозом погоды.

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