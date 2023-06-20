Зверское изнасилование и убийство 9-летней Вероники из Прикарпатья: подозреваемого заключили под стражу

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки из Прикарпатья Вероники, который является ее дядей, был заключен под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Отмечается, что мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога подозреваемому Ивано-Франковский городской суд избрал 20 июня.

Задержанному доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

Дядя убил и изнасиловал 9-летнюю племянницу

В поселке Куты Косовского района Ивано-Франковской области в День отца дядя жестоко убил и изнасиловал 9-летнюю Веронику Б. Вечером 18 июня ребенка объявили в розыск. В тот же день в 21:30 полиция обнаружила тело Вероники в зарослях близ поселка Куты. Ее одежда была рядом.

Убийцей девочки оказался дядя. Он жестоко изнасиловал и задушил племянницу. По данным правоохранителей, подозреваемый уже ранее был судим за преступления против половой неприкосновенности и кражи. Жители села рассказали, что он и после этого приставал к женщинам, однако полиция якобы не реагировала на обращение. Теперь они боятся, что подозреваемого могут не наказать.

В поселке, где произошла трагедия, местные рассказали, что Веронику воспитывал отец, у матери была новая семья. Сразу после исчезновения дочери мужчина обратился в полицию.

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