- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 373
- Время на прочтение
- 1 мин
Зверское убийство на Одесчине: парень расправился с женщиной, которая была ему за мать
В Одесской области задержан 24-летний молодой человек, который убил женщину. После преступления он спрятал тело жертвы.
В Одесской области произошло жестокое убийство — 24-летний парень расправился с 65-летней женщиной. Сейчас он задержан.
О деталях сообщили в полиции региона.
«65-летняя женщина ухаживала за домом своих знакомых, пока их не было дома. Ее навестил 24-летний парень, о котором она заботилась как о родном сыне. Молодой человек попросил одолжить денег, но получил отказ, что стало поводом для ссоры. Он начал душить женщину, а когда та потеряла сознание, избил ее разными бытовыми принадлежностями. Поняв, что потерпевшая умерла, злоумышленник спрятал тело под одеяло и скрылся», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате многочисленных травм головы, шеи и туловища, которые привели к массивной кровопотере.
Полицейские выдвинули злоумышленнику обвинение в умышленном убийстве и обвинительный акт по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины направили в суд. Суд признал его виновным и назначил наказание — десять лет лишения свободы.
Правоохранители уточнили, что молодой человек был трижды судим за кражи.
Напомним, в Киевской области 48-летний мужчина после ссоры до смерти избил свою сожительницу. Подозреваемый был задержан, ему грозит до 10 лет заключения.