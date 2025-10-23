Зверское убийство на Одесчине: парень расправился с женщиной, которая была ему за мать

Парень задержан / © pixabay.com

Реклама

В Одесской области произошло жестокое убийство — 24-летний парень расправился с 65-летней женщиной. Сейчас он задержан.

О деталях сообщили в полиции региона.

«65-летняя женщина ухаживала за домом своих знакомых, пока их не было дома. Ее навестил 24-летний парень, о котором она заботилась как о родном сыне. Молодой человек попросил одолжить денег, но получил отказ, что стало поводом для ссоры. Он начал душить женщину, а когда та потеряла сознание, избил ее разными бытовыми принадлежностями. Поняв, что потерпевшая умерла, злоумышленник спрятал тело под одеяло и скрылся», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате многочисленных травм головы, шеи и туловища, которые привели к массивной кровопотере.

Полицейские выдвинули злоумышленнику обвинение в умышленном убийстве и обвинительный акт по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины направили в суд. Суд признал его виновным и назначил наказание — десять лет лишения свободы.

Правоохранители уточнили, что молодой человек был трижды судим за кражи.

Напомним, в Киевской области 48-летний мужчина после ссоры до смерти избил свою сожительницу. Подозреваемый был задержан, ему грозит до 10 лет заключения.