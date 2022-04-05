Зверства оккупантов в Украине: Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека

Пытки и убийства мирного населения являются преступлением против человечности и военным преступлением.

Уполномоченная ВР Украины по правам человека сообщила, что на освобожденных от рашистских оккупантов территориях фиксируются массовые случаи пыток мирного населения. Поэтому она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится на ее странице в Сети.



По ее словам, в городе Ирпень Киевской области обнаружены убитые дети в возрасте до 10 лет с признаками изнасилования и пыток.



В детском лагере "Подснежник" в Киевской области три недели была база подразделения армии рашистов. В подвале нашли замученных 5 мужчин. Одному из погибших разможили череп ударами приклада с особой жестокостью. Остальные были застрелены в затылок или грудь.



В селе Викторовка Черниговской области, которое было в оккупации 25 дней, рашисты держали людей в подвале как заложников — от пожилых людей до новорожденных детей. Чтобы набрать хотя бы ведро воды, крестьян отправляли под конвоем. Не давали никаких лекарств даже тем, чья жизнь зависит от определенных медикаментов. Человек болен астмой — умер, его тело похоронили рядом в лесу.



В Конотопском районе Сумской области на местах бывших стоянок врага уже нашли по меньшей мере троих замученных мирных украинцев.



"Пытки и убийства мирного населения являются преступлением против человечности и военным преступлением в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда, за которые решителей ожидает Международный военный трибунал. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине", — сообщила Денисова.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после того, что российские кафиры совершили в Буче, у Запада больше не должно быть колебаний по введению жестких санкций против РФ.