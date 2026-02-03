Зверячий удар России по Харькову в сильные морозы: били 6 часов, ТЭЦ в критическом состоянии

Обстрел Украины

Прошлая ночь для Харькова и области стала одной из самых трудных. Враг в течение почти шести часов непрерывно атаковал регион, применяя весь спектр вооружения: от баллистических ракет до управляемых авиабомб и дронов-камикадзе. Главной целью россиян снова стала критическая инфраструктура.

О последствиях террористической атаки сообщили мэр Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов и представители военных подразделений.

Почему враг ударил именно сейчас

Ситуация с энергообеспечением города оценивается как сложная. По словам основателя спецподразделения «KRAKEN», враг использовал период так называемого «затишье» для накопления средств поражения, чтобы нанести максимальный ущерб.

«Снова трудная ночь. В Харькове ТЭЦ получила очень серьезные повреждения. Специалисты работают, чтобы оценить масштабы. Прогнозы неутешительны», — прокомментировал военный.

Он отметил, что удары наносились прицельно по теплу и свету именно тогда, когда на улице зафиксирована температура -20 градусов.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что удары не были хаотичны. Пострадали объекты энергетики в разных районах города, а также жилые дома.

«Были после того, что обеспечивает жизнь города. По тому, что дает тепло зимой. Все службы работали и работают без остановок», — отметил мэр.

Что известно о жертвах атаки

К сожалению, террор окупантов привел к жертвам среди гражданского населения. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки под огнем оказались Харьков и 16 населенных пунктов области.

Есть погибшая в селе Новоосиново (Куриловская община) убита 85-летняя женщина. Раненые — 5 человек. Среди них — женщины и мужчины в возрасте от 22 до 79 лет в Новоосиново, Ковшаровке и Дергачах.

Чем атаковал враг

Российская армия активно применяла комбинированную тактику ударов. По данным ОВА, по Харьковщине было выпущено:

5 ракет (тип устанавливается);

5 управляемых авиабомб (КАБ);

25 ударных БпЛА типа «Герань-2»;

3 БпЛА типа «Молния»;

4 FPV-дроны;

36 беспилотников неустановленного типа.

В Харькове под ударами оказались Слободской, Шевченковский, Основянский, Салтовский и Холодногорский районы. Повреждены многоквартирный и частный дома, торговые павильоны и транспорт.

В области разрушений получили детский сад в Купянском районе, частные дома и хозяйственные постройки в Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

Что известно о массированной атаке в ночь на 3 февраля

Напомним, в ночь на 3 февраля Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку по энергосистеме Украины, нанеся удары по ТЭЦ и ТЭС в разгар рекордных морозов до –25 °C. Под обстрелами оказались не менее восьми областей.

По словам первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля, враг целенаправленно избивал по гражданским объектам, которые обеспечивали теплом жилые районы Киева, Харькова и Днепра, оставив без отопления сотни тысяч семей.

Для атаки РФ применила баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. В результате ударов зафиксированы пожары и повреждения объектов критической инфраструктуры. В частности, в Винницкой области есть попадания по энергообъектам, обесточены около 50 населенных пунктов, продолжаются восстановительные работы.

Массированные удары понесла и Днепропетровская область: в Днепре и ряде общин возникли пожары, повреждены жилые дома, общежитие, предприятия и инфраструктура. По данным областных властей, обошлось без пострадавших.