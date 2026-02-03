- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 315
- Время на прочтение
- 3 мин
Зверячий удар России по Харькову в сильные морозы: били 6 часов, ТЭЦ в критическом состоянии
Российская армия в течение шести часов массированно атаковала Харьков и область ракетами, КАБами и дронами, серьезно повредив местную ТЭЦ.
Прошлая ночь для Харькова и области стала одной из самых трудных. Враг в течение почти шести часов непрерывно атаковал регион, применяя весь спектр вооружения: от баллистических ракет до управляемых авиабомб и дронов-камикадзе. Главной целью россиян снова стала критическая инфраструктура.
О последствиях террористической атаки сообщили мэр Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов и представители военных подразделений.
Почему враг ударил именно сейчас
Ситуация с энергообеспечением города оценивается как сложная. По словам основателя спецподразделения «KRAKEN», враг использовал период так называемого «затишье» для накопления средств поражения, чтобы нанести максимальный ущерб.
«Снова трудная ночь. В Харькове ТЭЦ получила очень серьезные повреждения. Специалисты работают, чтобы оценить масштабы. Прогнозы неутешительны», — прокомментировал военный.
Он отметил, что удары наносились прицельно по теплу и свету именно тогда, когда на улице зафиксирована температура -20 градусов.
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что удары не были хаотичны. Пострадали объекты энергетики в разных районах города, а также жилые дома.
«Были после того, что обеспечивает жизнь города. По тому, что дает тепло зимой. Все службы работали и работают без остановок», — отметил мэр.
Что известно о жертвах атаки
К сожалению, террор окупантов привел к жертвам среди гражданского населения. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки под огнем оказались Харьков и 16 населенных пунктов области.
Есть погибшая в селе Новоосиново (Куриловская община) убита 85-летняя женщина. Раненые — 5 человек. Среди них — женщины и мужчины в возрасте от 22 до 79 лет в Новоосиново, Ковшаровке и Дергачах.
Чем атаковал враг
Российская армия активно применяла комбинированную тактику ударов. По данным ОВА, по Харьковщине было выпущено:
5 ракет (тип устанавливается);
5 управляемых авиабомб (КАБ);
25 ударных БпЛА типа «Герань-2»;
3 БпЛА типа «Молния»;
4 FPV-дроны;
36 беспилотников неустановленного типа.
В Харькове под ударами оказались Слободской, Шевченковский, Основянский, Салтовский и Холодногорский районы. Повреждены многоквартирный и частный дома, торговые павильоны и транспорт.
В области разрушений получили детский сад в Купянском районе, частные дома и хозяйственные постройки в Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.
Что известно о массированной атаке в ночь на 3 февраля
Напомним, в ночь на 3 февраля Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку по энергосистеме Украины, нанеся удары по ТЭЦ и ТЭС в разгар рекордных морозов до –25 °C. Под обстрелами оказались не менее восьми областей.
По словам первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля, враг целенаправленно избивал по гражданским объектам, которые обеспечивали теплом жилые районы Киева, Харькова и Днепра, оставив без отопления сотни тысяч семей.
Для атаки РФ применила баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. В результате ударов зафиксированы пожары и повреждения объектов критической инфраструктуры. В частности, в Винницкой области есть попадания по энергообъектам, обесточены около 50 населенных пунктов, продолжаются восстановительные работы.
Массированные удары понесла и Днепропетровская область: в Днепре и ряде общин возникли пожары, повреждены жилые дома, общежитие, предприятия и инфраструктура. По данным областных властей, обошлось без пострадавших.