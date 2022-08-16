Звезда фильма "Люди-Х: Росомаха" Шрайбер посетил Бородянку и встретился с Зеленским – фото, видео

Голливудский актер Лиев Шрайбер, которы во второй раз приехал в Украину, встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Также вместе со звездой футбола Андреем Шевченко они посетили разбомбленную российскими оккупантами Бородянку Киевской области. Заметим, знаменитости стали послами фандрейзинговой платформы UNITED24.

Соответствующими фото звезда фильма "Люди-Х: Росомаха" поделился на странице в Instagram.

Для просмотра листайте вправо

"Спасибо, господин президент, за теплый прием и возможность понять, насколько важно наше постоянное участие и поддержка для народа Украины. И спасибо Андрею Шевченко за огромное сердце и вдохновляющие слова. Я видел, как Андрей разговаривал с группой детей на футбольном поле через дорогу от места взрыва в Бородянке", – прокомментировал актер.

На сайте Офиса Президента говорится, что Шрайбер и Шевченко приехали в Украину для подготовки проектов UNITED24, в частности, запуска молодежной программы, первыми участниками которой станут дети Шевченко и Шрайбера.

Они обсудили промежуточные результаты работы платформы UNITED24 и собраные 170 миллионов долларов для помощи украинцам.

В ходе встречи также представили первые свитшоты с украинской символикой от Balenciaga. Отмечается, что 100% прибыли от продаж будут направлены UNITED24 на направление Rebuild Ukraine.

Напомним, кроме Лиева Шрайбера, в Украину во время войны не побоялись приехать и многие другие голливудские знаменитости, в частности, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Бен Стиллер. Все они приезжали с одной целью: поддержать, рассказать миру о безумных человеческих потерях в этой войне и героическом сопротивлении украинского народа.

А неделю назад – Киев с визитом посетила американская актриса и продюсер Джессика Честейн.

Джоли, Пенн, Стиллер, Шрайбер: кто из голливудских звезд побывал в Украине во время войны

Читайте также: