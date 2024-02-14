Звезда "Квартала 95" Степан Казанин показал, как эвакуирует детей из опасных регионов

Актер Студии "Квартал 95" Степан Казанин вместе с другими волонтерами помогает эвакуировать детей из городов и сел, расположенных близко к линии фронта, на запад Украины.

На странице Студии "Квартал 95" опубликовали видео с последней эвакуации детей из Херсонской и Сумской области и поделились деталями поездки:

"Война ворует у наших детей детство. Но мы, взрослые, должны сделать все, чтобы дети могли радоваться жизни, учиться и отдыхать в безопасности, подальше от страшных взрывов. Наш Степан Казанин вместе с другими волонтерами помогает эвакуировать детей из опасных регионов на запад Украины – на отдых и оздоровление", — говорится в публикации.

Степан Казанин эвакуирует детей из городов и сел вблизи линии фронта

Только за последние четыре месяца был эвакуирован 291 ребенок и 86 мам из Херсона и 44 ребенка из Сумщины. Также "Квартал 95" поделился кадрами с последней эвакуации детей.

Степан Казанин эвакуирует детей из городов и сел вблизи линии фронта

Напомним, недавно звезды "Квартала 95" побывали в Донецкой области и передали помощь военным. Также Кошевой, Пикалов с Крупиным помогли защитникам и посетили военные госпитали в Чернигове.

Актеры "Квартала" ездят с выступлениями на передовую и помогают военным еще с 2014 года. С начала полномасштабной войны "кварталовцы" вместе с друзьями-артистами дали уже более 400 выступлений для военнослужащих, медиков, переселенцев. Кроме того, юмористы активно волонтерят, помогают военным и гражданским, доставляют на фронт то, что нужно нашей победе.

Сейчас все концерты "Квартала" – благотворительные. Часть средств от продажи билетов и деньги с благотворительных аукционов с эксклюзивными лотами идут на помощь ВСУ. За эти деньги покупают то, на что есть запросы от военных. Ближайшие благотворительные концерты "Единого Квартала", на которые каждый желающий может купить билеты – 2 и 3 марта в Киеве.

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