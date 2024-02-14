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Звезда "Квартала 95" Степан Казанин показал, как эвакуирует детей из опасных регионов

Звезда "Квартала 95" Степан Казанин показал, как эвакуирует детей из опасных регионов

Звезда "Квартала 95" Степан Казанин показал, как эвакуирует детей из опасных регионов

Степан Казанин эвакуирует детей из городов и сел вблизи линии фронта

Актер помогает волонтерам вывозить детей на запад Украины.

Актер Студии "Квартал 95" Степан Казанин вместе с другими волонтерами помогает эвакуировать детей из городов и сел, расположенных близко к линии фронта, на запад Украины.

На странице Студии "Квартал 95" опубликовали видео с последней эвакуации детей из Херсонской и Сумской области и поделились деталями поездки:

"Война ворует у наших детей детство. Но мы, взрослые, должны сделать все, чтобы дети могли радоваться жизни, учиться и отдыхать в безопасности, подальше от страшных взрывов. Наш Степан Казанин вместе с другими волонтерами помогает эвакуировать детей из опасных регионов на запад Украины – на отдых и оздоровление", — говорится в публикации.

Степан Казанин эвакуирует детей из городов и сел вблизи линии фронта / ©
Степан Казанин эвакуирует детей из городов и сел вблизи линии фронта

Только за последние четыре месяца был эвакуирован 291 ребенок и 86 мам из Херсона и 44 ребенка из Сумщины. Также "Квартал 95" поделился кадрами с последней эвакуации детей.

Степан Казанин эвакуирует детей из городов и сел вблизи линии фронта / ©
Степан Казанин эвакуирует детей из городов и сел вблизи линии фронта

Напомним, недавно звезды "Квартала 95" побывали в Донецкой области и передали помощь военным. Также Кошевой, Пикалов с Крупиным помогли защитникам и посетили военные госпитали в Чернигове.

Актеры "Квартала" ездят с выступлениями на передовую и помогают военным еще с 2014 года. С начала полномасштабной войны "кварталовцы" вместе с друзьями-артистами дали уже более 400 выступлений для военнослужащих, медиков, переселенцев. Кроме того, юмористы активно волонтерят, помогают военным и гражданским, доставляют на фронт то, что нужно нашей победе.

Сейчас все концерты "Квартала" – благотворительные. Часть средств от продажи билетов и деньги с благотворительных аукционов с эксклюзивными лотами идут на помощь ВСУ. За эти деньги покупают то, на что есть запросы от военных. Ближайшие благотворительные концерты "Единого Квартала", на которые каждый желающий может купить билеты – 2 и 3 марта в Киеве.

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