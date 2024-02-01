Звезда российского кино получил подозрение за призыв к войне против Украины и поддержку оккупантов

СБУ собрала доказательную базу на российского актера Дмитрия Певцова, публично поддерживающего вооруженную агрессию РФ против Украины.

По материалам СБУ подозрение получил актер Дмитрий Певцов, известный по ролям в российских сериалах и лентах "Бандитский Петербург", "По прозвищу "Зверь" и т.д.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Актер призывал к войне против Украины, а также неоднократно выступал в поддержку российских оккупантов во время массовых мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина.

По материалам СБУ подозрение получил актер из РФ

Дмитрий Певцов является депутатом Госдумы России и входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

По данным следствия, Певцов неоднократно выступал в поддержку российских оккупантов во время массовых мероприятий с участием путина.

Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов России, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.

Более того, в интервью кремлевским пропагандистам он рассказывал о том, как лично голосовал за признание "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

При этом фигурант оправдывал преступные действия российских войск и оккупационных администраций РФ во временно захваченных регионах Украины.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу Кремля.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Певцову о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны).

Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Тем временем Государственное бюро расследований сообщило о подозрении курсантке одного из правоохранительных вузов Днепра. Девушка выдавала себя за военнослужащего и присвоила более 800 тыс. грн на сайте знакомств.

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