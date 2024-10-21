Звезда сериала "Коли ми вдома" сообщил о гибели родного брата на войне

Известный украинский актер Анатолий Зиновенко, который играл в сериале "Коли ми вдома", сообщил о гибели родного брата на войне.

Близкого человека артиста не стало в ноябре прошлого года. Жизнь Николая Зиновенко оборвалась в возрасте 58 лет под Бахмутом. Брат актера служил на фронте добровольцем. Хотя Николая Зиновенко из-за возраста не брали на службу, однако он сам хотел присоединиться к рядам ВСУ.

"Так случилось, что война уже болезненно коснулась нашей семьи: в прошлом ноябре на фронте погиб мой родной брат. По возрасту его и не думали призывать, он сам просился, пошел добровольцем. Погиб в 58 лет. Киевлянин, прекрасный мужчина", — рассказал актер в интервью Oboz.ua.

Брат Анатолия Зиновенко – Николай

Анатолий Зиновенко говорит, что тяжело переживает смерть родного человека и никогда не перестанет испытывать боль из-за потери. Кроме того, на фоне горя актер начал терять зрение, поэтому ему пришлось сделать две операции.

"Я очень тяжело переживаю эту потерю, чуть не потерял зрение, мне сделали две операции. Боль не стихает — она теперь со мной всегда", — признался актер.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб музыкант из Черновцов Филипп Стахов. У него осталась жена и маленький сын.

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