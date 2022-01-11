Звезда "Сніданку з 1+1" поразила сказочным образом и превратилась в королеву

Неля Шовкопляс примерила образ королевы и сделала подарок мечтательнице из Львова.

Ведущая "Сніданку з 1+1", волонтер благотворительного проекта 1+1 media "Здійсни мрію" неля Шовкопляс примерила на себя образ сказочной королевы и сделала подарок мечтательнице из Львова.

К праздникам Рождества и Нового года телезвезда отправилась во Львов, чтобы сняться в праздничной фотосессии с детьми. На фотографиях Неля в кадре вместе с мальчиком и девочкой, которые перевоплотились в образы принца Щелкунчика и принцессы. Также рядом появился Санта.

пресс-служба канала "1+1"

Эти снимки украсили обложку зимнего выпуска львовского глянца "FiFi fashion" с темой – "Здійснюйте мрії". Неля – хороший пример того, как мечта, мотивация, плодотворный труд и вера творят чудеса! Её часто называют телевизионной Золушкой. За то, что она без профильного образования и опыта работы из небольшого города Барвенково в Харьковской области, после курса в Высшей школе 1+1 Media & Production и стажировок, была выбрана телеведущей популярнейшего утреннего шоу страны "Сніданок з 1+1".

пресс-служба канала "1+1"

Платье королевы для Нели Шовкопляс придумали и нарисовали дети, 18 воспитанников львовской творческой студии "Винкс", а помогла выкроить и воплотить изделие в жизнь — художественная руководительница и основательница студии Людмила Бурбура. На изготовление изумрудного платья ушло более 4 метров атласа, столько же сетки, и метр золотого кружева. Цвет изделия выбрали не просто так. Он ассоциируется у детей с волшебством, феями. Каждый из дизайнеров внес свою лепту — изобразил и предложил формы, детали. И в ходе обсуждения был создан финальный эскиз.

пресс-служба канала "1+1"

Среди юных дизайнеров – подопечная "Здійсни мрію", 16-летняя Ксения Гвоздяк.

У девушки сложное ортопедическое заболевание — артрогриппоз. Её суставы искривлены, а передвигаться она может только на коляске. Но болезнь не помеха для большой мечты! Ксюша уверенно идет навстречу своей цели — стать дизайнером и, в частности, делать коллекции красивой и удобной одежды для людей с инвалидностью. Вдохновляет девушку творить и не сдаваться — известный мотивационный тренер Ник Вуйчич.

пресс-служба канала "1+1"

Три года назад, проект "Здійсни мрію" помог Ксюше увидеться с Ником. Лидия Таран и Соломия Витвицкая устроили знакомство на сцене Арены Львов, на глазах у 20 тысяч зрителей! Там Ксюша заявила о своей мечте. И уже на следующей встрече с Ником в Киеве подарила ему авторскую рубашку с вышитыми крыльями.

пресс-служба канала "1+1"

Ксения Гвоздяк и сегодня продолжает учиться делу жизни. И очень загадывала на Новый год хороший ноутбук, чтобы лучше развивать способности и пользоваться Интернет-технологиями. Её мама, Александра, рассказала Неле об этом желании, потому что самостоятельно семье трудно его осуществить. И любимая телеведущая устроила сюрприз и привезла Ксении коробку с новеньким гаджетом! Ксюша расплакалась от счастья!

пресс-служба канала "1+1"

Всем юным дизайнерам Неля привезла сладкие подарки и наборы для рисования. Дети подготовили для звезды Львовские сладости и новогоднего гнома, которого сшили сами, чтобы он оберегал телеведущую и дарил хорошее настроение.

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