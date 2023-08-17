"Звездные войны" по-украински: бойцы показали кадры ночных штурмов во время звездопада Персеиды

Сначала может показаться, что это кадры из нового эпизода "Звездных войн", на самом деле работают наши воины.

Современная война показывает, что большинство штурмов противник начинает как раз под покровом ночи. Один из таких показали наши мастерские военные.

Ночной штурм во время звездопада Персеиды /Фото 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха

Невероятные фотографии обнародовала 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха.

Ночной штурм во время звездопада Персеиды /Фото 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха

"Черный бархат ночного неба, россыпь августовских звезд, вспыхивают новые, ранее неизвестные астрономам. Звездопад Персеиды перемешивается со следами от трассеров. Металлическим звоном осыпаются отстрелянные гильзы. Тьму разрезает чуть слышный тонкий свист гранат РПГ, освещая всех присутствующих призрачным желто-зеленым сиянием и исчезая в ночной мгле, так же внезапно, как и появляется", – поэтически описывают уникальное явление бойцы.

Ночной штурм во время звездопада Персеиды /Фото 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха

Воины отмечают, что приоритет – быть готовыми отразить и нанести беспощадные удары при любых условиях, в светлое время суток или в условиях ограниченной видимости.

Ночной штурм во время звездопада Персеиды /Фото 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха

Как уже отмечалось, продолжается наступление ВСУ в направлении Орехова на западе Запорожской области. В Сети опубликовали кадры стрелкового боя на подступах к селу Роботино.

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