Звезды соцсетей оленю Борису делают уколы в болотах и заманивают яблоками: как животное лечат после ДТП

Олень Борис

В Ровенской области лесники и неравнодушные граждане объединились ради спасения оленя Бориса, пострадавшего в результате ДТП.

О состоянии Бориса и планах по его будущему рассказал смотритель животного Руслан Христюк.

Пока Борис находится на свободе, что создает определенные трудности для ветеринарных манипуляций. Лесники вынуждены ежедневно отслеживать перемещение оленя, чтобы своевременно сделать необходимые инъекции.

По словам Руслана Христюка в комментарии «Укринформу», олень часто заходит в труднодоступные места.

«Видите, он пошел в болота и нужно ездить по 3-4 раза туда, смотреть, чтобы он нигде не забрался. Не переживайте, Борис под наблюдением, мы за ним следим. Делаем ему уколы, в том числе и обезболивающие. Когда Борис лежит, то сделать ему укол вопросов нет, раз и все. Тяжелее такую процедуру провести, когда он вышел на пашу, пасется в воде, в болоте», — объяснил лесник.

Чтобы провести процедуру, лесники прибегают к уловкам: приманивают Бориса яблоками и свеклой. Пока олень лакомится вкусностями, специалисты успевают ввести лекарства.

Христюк также сообщил, что собранные неравнодушными людьми средства будут использованы на строительство вольера и лечение оленя.

Владелец Бориса определил оптимальное место на лугу, где олень привык пастись, но где меньше вероятность появления волков. Однако территория имеет свои особенности.

«Сейчас весна, вокруг много воды. Это такой луг. Однако туда волки не приходят. Для того чтобы вольер был качественный, нужно что-то сделать с водой. Надо экскаватором выкопать ямку, чтобы вода могла сбегать, утрамбовать, чтобы вода не проходила, когда весеннее половодье», — рассказал Христюк.

ДТП с оленем Борисом — что известно:

Напомним, олень Борис начал самостоятельно есть и ходить. Зооволонтеры оценили состояние животного и объяснили, почему операция может быть опасной.

Зооволонтер Наталья Попова из центра спасения диких животных Wild Animals Rescue Center посетила оленя, который получил перелом ноги после наезда автомобиля. По ее словам, животному необходимы покой и минимальное вмешательство.

Первыми помощь Борису оказали представители организации «Дом спасенных животных»: они остановили кровотечение и сделали рентген задней ноги, которая оказалась сломанной. Учитывая состояние животного, его решили не транспортировать в ветеринарную клинику, ведь это могло представлять угрозу жизни. Вместо этого избрали тактику восстановления на месте.

Впоследствии Руслан Христюк, ухаживающий за животным, обратился к Wild Animals Rescue Center, сообщив, что олень не поднимается, а его состояние ухудшается. Волонтеры предоставили рекомендации, а впоследствии на место прибыл врач, сделавший необходимые инъекции.

На момент прибытия специалистов состояние Бориса улучшилось: он начал ходить, есть и пить. Специалисты уточнили, что у животного закрытый перелом, поэтому решено воздержаться от дополнительного вмешательства, чтобы не вызвать излишний стресс.

Борису нужен полный покой для восстановления, а вопросы операции будут рассматривать только после стабилизации состояния животного.

К слову, ДТП произошло 23 марта около 19:15 на улице Центральной в Заречненском районе. Об инциденте правоохранителей сообщил 57-летний местный житель, ставший свидетелем наезда. По его словам, неизвестный автомобиль сбил животное и сразу скрылся с места происшествия.

Впоследствии полицейские установили личность водителя. Ею оказалась 28-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mercedes без включенных фар. Она объяснила, что скрылась с места ДТП из-за испуга.

Правоохранители обнаружили поврежденный автомобиль возле дома нарушительницы. Женщина была трезвой, однако на нее составили три административных протокола — за совершение ДТП, отсутствие страхового полиса и уход с места аварии.

Охотовед Руслан Христюк рассказал, что в тот вечер услышал звук автомобиля без освещения, после чего резкий звук тормозов и удар. Когда он выбежал на улицу, олень уже был травмирован.