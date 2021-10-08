"Звонил в полицию, потому что боялся, что убьют": новые детали по "делу педофилов" в Черновцах

"Звонил в полицию, потому что боялся, что убьют": новые детали по "делу педофилов" в Черновцах

Чиновник ОГА и профессор колледжа на протяжении многих лет устраивали оргии с детьми.

В Черновцах завершено досудебное расследование "дела педофилов", которые более 10 лет развращали и насиловали детей, среди которых были дети из интернатов и малообеспеченных семей. Самое страшное — некоторых приводили матери, которые были "в теме".

Об это резонансное дело рассказывает OBOZREVATEL.

Как узнали о педофилах

В марте 2021 года в полицию обратилась жительница Черновцов и сообщила, что в Сети увидела видео запись насилия над девочкой. Личность фигуранта оперативно установили, им оказался 74-летний житель Черновцов Виктор Щ*.

За квартирой пенсионера установили видеонаблюдение. 2 апреля правоохранители заметили, что туда зашла девочка-подросток, которая была на порновидео, которое чернивчанка отправила в полицию.

Правоохранители провели операцию по задержанию педофила. Спецназовцы на месте застали не только владельца квартиры, но и его 66-летнего товарища, который, как оказалось позже, тоже любил оргии с детьми.

Во время обыска в квартире обнаружили огромное количество записанных порнороликов с детьми. Расследование велось в течение 7 месяцев. Было обнаружено множество шокирующих фактов.

По информации полиции, 74-летний пенсионер развращал и насиловал детей, записывал и продавал порно с ними. Жертвам было от 11 до 14 лет, одна из них — его крестница.

Шокирует также тот факт, что с мамами некоторых своих жертв педофил был лично знаком, и они сами приводили к нему своих детей.

После огласки боялся выйти из дома

На странице обвиняемого в педофилии в соцсети Виктора Щ* указано, что он учился в Ивано-Франковском институте нефти и газа, а работал главным специалистом отдела контроля в Черновицкой облгосадминистрации. В статусе семейное положение написал, что разведен. Также как работа у него указана "воспитатель дома с детьми", а на многих фотографиях он позирует с юными девушками.

Его соседи по дому рассказывать о нем не хотят — боятся, что его выпустят и он отомстит. Утверждают, что обо всем узнали из СМИ.

Дело в том, что Щ * и его сообщник уже возвращались после задержания. Несмотря на ходатайство о содержании под стражей, суд возможность выхода под залог за 150 тысяч гривен. Найти эту сумму обеспеченным пенсионерам оказалось нетрудно.

Однако прокуратура с этим не согласилась, и апелляционный суд поднял сумму залога до двух миллионов гривен. Так двое подозреваемых оказались в СИЗО.

За несколько дней до этого Виктор Щ* звонил в полицию и говорил, что из-за угроз в соцсетях боится выйти из дома.

"За решеткой "любителей детей", мягко говоря, не очень жалуют, но они уже и до этого были напуганы. 7 апреля в полицию позвонил 74-летний педофил. Сообщил, что ему нужно ехать в Шевченковский суд, но он боится выйти из дома, так как в социальных сетях люди якобы писали о его убийстве. И вот здесь он запаниковал. Когда насиловал детей, этот "герой" не обращал внимания на слезы, а сам..."- поделился правоохранитель.

Правоохранители факт проверили, но возле дома пенсионера никого не обнаружили.

Цеплялся к девочкам в колледже

Товарищем Виктора Щ*, который регулярно наведывался к нему в гости и "играл" с девочками, оказался на тот момент руководитель отделения "Музыкальное искусство" Черновицкого областного профессионального колледжа искусств имени Сидора Воробкевича 66-летний Юрий Б*. Ранее он был заместителем руководителя по воспитательной работе. До этого он работал в школе-интернате.

По словам местных, у преподавателя порядочная семья, жена и сын — кандидаты наук.

По словам студенток колледжа, профессор якобы часто делился своими сексуальными приключениями и фантазиями. По их словам, они даже жаловались администрации, но должной реакции не было.

В день задержания профессор был с восьмиклассницей.

Почти 90 эпизодов страшных преступлений

Официально известно о почти 90 эпизодов преступлений против детей, но по словам правоохранителей, их может быть гораздо больше.

"Количество пострадавших даже трудно представить. Ситуация осложняется тем, что дети сами не обращаются за помощью: стыдно, боятся и так далее. К тому же педофилы не начинают свою "деятельность" внезапно "на старости лет". Похоже, что они этим занимались большую часть своей жизни", — рассказывают в полиции Черновцов.

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области Руслан Дударец, двое мужчин развращали детей еще с 2006 года.

Но показания якобы пока дали только три девочки.

"Несмотря на такую ситуацию, у нас достаточно доказательств вины обоих задержанных пенсионеров, — отметил Дударец. — Владелец квартиры тщательно записывал их противоправные действия: даты, имена девочек, суммы вознаграждения за сексуальные услуги".

С компьютера Щ* изъяли около терабайта информации, среди фото и видеоматериалы, которые по результатам экспертизы признаны порнографическими.

74-летнему бывшему чиновнику ОГА инкриминируется совершение 58 эпизодов уголовных преступлений, а его 66-летнему сообщнику — 29.

Щ* обвиняют в изнасиловании детей, сутенерстве, создании и содержании притонов, торговли малолетними и их вербовке для сексуальной эксплуатации, содействии в изнасиловании малолетних, сексуальном домогательстве детей, изготовлении, хранении и распространении детской порнографии (в том числе и среди несовершеннолетних). За это ему грозит пожизненное лишение свободы.

Его товарища обвиняют в изнасиловании малолетних, действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенных по предварительному сговору группой лиц, а также сопряженных с предоставлением денежного вознаграждения третьему лицу.

Окончательную точку в этом резонансном деле должен поставить суд.

Напомним, что черновицкие правоохранители завершили досудебное расследование по уголовному делу о совершении двумя черновчанами преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей.

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