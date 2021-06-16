"Звонила и плакала, что девочку убивают": в Харькове иметь издевалась над дочерью на детской площадке (видео)

Видео снял ребенок, ставший свидетелем происшествия и отправил маме.

В Харькове девочка, которая гуляла на улице, стала свидетелем того, как мать "воспитывала" своего ребенка. Женщина дергала дочь и угрожала ей во время прогулки.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Труха".

Увиденное сильно шокировало ребенка, поэтому она сняла действия женщины на видео и отправила своей маме.

"Мой ребенок сегодня, наблюдая эту картину, звонила и плакала, что девочку убивают. Дочь подошла к взрослым, попросив помощи, но те не вмешались, сказав, что эта женщина здесь каждый день гуляет и так себя ведет", — сообщила женщина.

Отмечается, что все происходило вблизи 82-й школы. В полицию девочка и ее мама не обращались.

Пользователей в Сети возмутило поведение взрослых:

У меня нет слов, что взрослые не вмешались.

Сколько агрессии, ужас. Это нездоровые отношения в семье. Страшно представить, что происходит не на улице.

Хотелось бы, чтобы вмешалась полиция.

Следует напомнить, что в Украине действует Закон "Об охране детства» (ст. 35), а также Закон "О предупреждении насилия в семье" (ст. 15), которые указывают, что лица, виновные в нарушении требований законодательства об охране детства, или же совершивших насилие в семье, несут уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законами Украины.

Уголовная ответственность за деяния, составляющие насилие над ребенком в семье или за ее пределами наступает согласно Уголовному кодексу Украины по следующим статьям:

умышленное средней тяжести телесное повреждение (ст. 122 УК);

умышленное легкое телесное повреждение (ст. 125 УК);

побои и истязания (ст. 126 УК);

пытки (ст. 127 УК);

угроза убийством (ст. 129 УК) и некоторые другие.

В Харькове мать дергала и угрожала дочери на детской площадке

Напомним, что Харькове 26-летняя женщина избила своего 2-летнего сына. За содеянное женщину правоохранители привлекли к ответственности.

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