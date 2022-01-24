Звонки и электронные сообщения: в МВС объяснили сложности в установлении места нахождения "минеров"

Звонки и электронные сообщения: в МВС объяснили сложности в установлении места нахождения "минеров"

Большинство сообщений о "минировании" поступают из РФ и Беларуси.

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что поступавшие в последний месяц сообщения о псевдозаминировании в большинстве случаев были с оккупированных территорий или из РФ. Также ложную информацию получали из Беларуси.

Об этом сообщает МВД.

По его данным, за последний месяц в МВД поступило более 500 ошибочных сообщений о взрывчатке. Он объяснил, что псевдозаминирование все чаще используется как инструмент гибридной войны.

По данным представителей киберполиции, около 70% таких сообщений поступают либо из оккупированных территорий, либо из РФ. Также ложную информацию получали из Беларуси, а только одно сообщение – с территории Украины. Уточняется, что это не только звонки, но и сообщения по электронной почте.

"Очень сложно установить субъекта, который направил это сообщение, потому что часто мы доходим до определенного предела. Например, IP адрес, который привязан к электронной почте и находится на территории РФ", — пояснил Монастырский.

Глава МВД отметил, что в Украине к таким правонарушениям часто причастны несовершеннолетние. Они не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, в Украине с начала года значительно увеличилось количество сообщений о "заминировании". Все сообщения о "заминировании" в Украине оказались фейковыми. Это связано с активизацией гибридной войны против Украины.

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