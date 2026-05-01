Звонок от "работника банка": полиция предупредила о волне мошенничества (видео)

Блогер Юлия Кугаенко / © Национальная полиция Украины

Реклама

Киберполиция совместно с блогером Юлией Кугаенко рассказали об опасной схеме, из-за которой украинцы теряют сбережения. Мошенники выдают себя за работников банка, чтобы получить доступ к чужим счетам.

Киберполиция вместе с Кугаенко предостерегают украинцев о новой мошеннической схеме: людям звонят аферисты, которые представляются сотрудниками банковских учреждений.

Реклама

Главная цель таких звонков — обманом получить от граждан данные банковских карт или доступ к онлайн-банкингу, чтобы в дальнейшем похитить средства со счетов.

«Если вы получили якобы от банка сообщение о необходимости совершения определенных действий — не сообщайте незнакомцам конфиденциальные и финансовые данные. Лучше самостоятельно перезвоните в службу поддержки вашего банка и проверьте информацию», — призвали правоохранители.

Подробные рекомендации по самым распространенным мошенническим схемам и способам защиты в Сети доступны на официальном сайте Киберполиции, а также на платформе «Кибер Брама».

Дата публикации 09:46, 01.05.26

Напомним, ранее украинцев предупредили о новой схеме мошенников, которые атакуют клиентов Monobank. Злоумышленники используют телефонных роботов, которые сообщают о якобы входе в приложение с неизвестного устройства и предлагают нажать цифру для защиты. После этого человека соединяют с оператором, который убеждает перевести деньги на «безопасный» счет, который на самом деле принадлежит мошенникам.

Реклама

К слову, в Тернополе женщина потеряла 215 тыс. грн, доверившись псевдоменеджеру чат-бота банка. Злоумышленник убедил потерпевшую изменить статус карты и кредитный лимит, заставив ее собственноручно провести две транзакции.

Новости партнеров