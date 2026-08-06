- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 432
- Время на прочтение
- 2 мин
Звонок от "СБУ" с угрозами о тюрьме: как мошенники заставляют украинцев отдавать последние сбережения
Мошенники от имени СБУ обвиняют украинцев в государственной измене и требуют деньги за «закрытие дела», предостерегает Госспецсвязи.
Злоумышленники разработали новую схему психологического давления на украинцев, маскируясь под сотрудников Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов.
В Держспецзв’язку подробно рассказали, как работают аферисты и как не лишиться своих средств.
Сценарий обмана: от обвинений до вымогательства
Аферисты звонят по телефону гражданам и сразу переходят к жесткому запугиванию: обвиняют в государственной измене, финансировании врага или сообщают о якобы уже открытом уголовном производстве.
Чтобы манипуляция выглядела убедительно, преступники посылают в мессенджеры поддельные служебные удостоверения, выписки из реестров или другие фальшивые официальные документы. После создания стрессовой ситуации жертве предлагают «решить вопрос» — перевести средства для закрытия дела или избегания уголовной ответственности.
Впрочем, главная цель этой схемы — заставить человека на эмоциях перечислить деньги или выманить конфиденциальные банковские данные.
Как защитить себя и свои сбережения
Чтобы не стать жертвой мошенников, в Госспецсвязи призывают соблюдать базовые правила кибергигиены:
не сообщайте данные банковских карт, паролей и кодов с SMS;
не перечисляйте деньги незнакомцам;
не доверяйте сообщениям о «срочном решении вопроса»;
проверяйте информацию через официальные каналы госорганов.
Если вы получили такой звонок или сообщение, сохраните номер телефона, скриншоты переписки и сообщите о мошенничестве на номер круглосуточной горячей линии СБУ: 1516.
Напомним, в Украине возросло количество афер, во время которых злоумышленники обманывают граждан, притворяясь работниками СБУ и других правоохранительных органов.
Ранее мы писали о том, как в Киеве мошенник выманил у пенсионерки почти миллион гривен, прикрываясь СБУ.