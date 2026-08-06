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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
432
Время на прочтение
2 мин

Звонок от "СБУ" с угрозами о тюрьме: как мошенники заставляют украинцев отдавать последние сбережения

Мошенники от имени СБУ обвиняют украинцев в государственной измене и требуют деньги за «закрытие дела», предостерегает Госспецсвязи.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Телефонное мошенничество

Телефонное мошенничество / © iStock

Злоумышленники разработали новую схему психологического давления на украинцев, маскируясь под сотрудников Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов.

В Держспецзв’язку подробно рассказали, как работают аферисты и как не лишиться своих средств.

Сценарий обмана: от обвинений до вымогательства

Аферисты звонят по телефону гражданам и сразу переходят к жесткому запугиванию: обвиняют в государственной измене, финансировании врага или сообщают о якобы уже открытом уголовном производстве.

Чтобы манипуляция выглядела убедительно, преступники посылают в мессенджеры поддельные служебные удостоверения, выписки из реестров или другие фальшивые официальные документы. После создания стрессовой ситуации жертве предлагают «решить вопрос» — перевести средства для закрытия дела или избегания уголовной ответственности.

Впрочем, главная цель этой схемы — заставить человека на эмоциях перечислить деньги или выманить конфиденциальные банковские данные.

Инфографика от Госспецсвязи

Инфографика от Госспецсвязи

Как защитить себя и свои сбережения

Чтобы не стать жертвой мошенников, в Госспецсвязи призывают соблюдать базовые правила кибергигиены:

  • не сообщайте данные банковских карт, паролей и кодов с SMS;

  • не перечисляйте деньги незнакомцам;

  • не доверяйте сообщениям о «срочном решении вопроса»;

  • проверяйте информацию через официальные каналы госорганов.

Если вы получили такой звонок или сообщение, сохраните номер телефона, скриншоты переписки и сообщите о мошенничестве на номер круглосуточной горячей линии СБУ: 1516.

Напомним, в Украине возросло количество афер, во время которых злоумышленники обманывают граждан, притворяясь работниками СБУ и других правоохранительных органов.

Ранее мы писали о том, как в Киеве мошенник выманил у пенсионерки почти миллион гривен, прикрываясь СБУ.

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