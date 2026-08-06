Звонок от "СБУ" с угрозами о тюрьме: как мошенники заставляют украинцев отдавать последние сбережения

Телефонное мошенничество / © iStock

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Злоумышленники разработали новую схему психологического давления на украинцев, маскируясь под сотрудников Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов.

В Держспецзв’язку подробно рассказали, как работают аферисты и как не лишиться своих средств.

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Сценарий обмана: от обвинений до вымогательства

Аферисты звонят по телефону гражданам и сразу переходят к жесткому запугиванию: обвиняют в государственной измене, финансировании врага или сообщают о якобы уже открытом уголовном производстве.

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Чтобы манипуляция выглядела убедительно, преступники посылают в мессенджеры поддельные служебные удостоверения, выписки из реестров или другие фальшивые официальные документы. После создания стрессовой ситуации жертве предлагают «решить вопрос» — перевести средства для закрытия дела или избегания уголовной ответственности.

Впрочем, главная цель этой схемы — заставить человека на эмоциях перечислить деньги или выманить конфиденциальные банковские данные.

Инфографика от Госспецсвязи

Как защитить себя и свои сбережения

Чтобы не стать жертвой мошенников, в Госспецсвязи призывают соблюдать базовые правила кибергигиены:

не сообщайте данные банковских карт, паролей и кодов с SMS;

не перечисляйте деньги незнакомцам;

не доверяйте сообщениям о «срочном решении вопроса»;

проверяйте информацию через официальные каналы госорганов.

Если вы получили такой звонок или сообщение, сохраните номер телефона, скриншоты переписки и сообщите о мошенничестве на номер круглосуточной горячей линии СБУ: 1516.

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Напомним, в Украине возросло количество афер, во время которых злоумышленники обманывают граждан, притворяясь работниками СБУ и других правоохранительных органов.

Ранее мы писали о том, как в Киеве мошенник выманил у пенсионерки почти миллион гривен, прикрываясь СБУ.

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