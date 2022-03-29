Звонят от имени мэра и заместителя: в Хмельницкой области мошенники "собирают" деньги для терробороны

Звонят от имени мэра и заместителя: в Хмельницкой области мошенники "собирают" деньги для терробороны

Администрация города не собирает никаких средств.

В Нетешине Хмельницкой области злоумышленники прикрывались волонтерами и организовали схему незаконного обогащения.

Об этом сообщил городской голова Нетешина Александр Супрунюк на своей странице в Facebook.

Также читайте В Хмельницкой области начали бороться со спекулянтами на рынке жилья: что делают

По словам мэра города, неизвестные звонят по телефону от его имени и собирают деньги на территориальную оборону. Кроме того, в разговоре с горожанами злоумышленники "прикрываются" заместителями городского головы.

"Звоню не только от моего имени, но и заместителей. Будьте бдительны. Официально заявляю, лично я не собирал и не собираю средства на свои счета. Не принимаю наличные деньги и не распоряжаюсь лично ими" — написал Александр Супрунюк.

Как сообщалось, случаи мошенничества стали нередки в Хмельницкой области во время войны. На днях в полиции сообщили о розыске злоумышленника, который обманул волонтера. Мужчина занимался поиском жилья для переселенцев из регионов, страдающих активными боевыми действиями. Волонтер перечислил четыре тысячи гривен за жилье "арендодателю". Впрочем, после этого связь с ними исчезла, как и объявления о сдаче жилья.

Читайте также: