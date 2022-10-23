Звук взрыва в Кременчуге и пожар на пороховом заводе в Перми: главные новости ночи 23 октября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 23 октября:
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Согласно сообщениям, в российских соцсетях в Перми взорвался пороховой завод. Речь идет о том, что в одном из цехов вспыхнул пожар, который составил 20 квадратных метров. Через час после пожара нашли тела двух погибших. На месте ЧС работали пожарные предприятия. Читать дальше –>
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В Кременчуге раздался звук, похожий на взрыв. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Кременчуг Виталий Малецкий. Читать дальше –>
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Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон получил поддержку более 100 депутатов-консерваторов, необходимую для участия в выборах. Он может сразиться за пост лидера Консервативной партии и снова претендовать на должность премьера. Читать дальше –>
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Беременные могут быть вакцинированы от COVID-19: в Минздраве назвали вакцины. Читать дальше –>
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В результате ракетной атаки российских захватчиков на объекты энергетической инфраструктуры произошло частичное обесточивание ЧАО "Ровноазот" и вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений. Читать дальше –>
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