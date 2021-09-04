"Звуки из ада": социальные сети шокировала работа новых вакуумных туалетов в поездах "Укрзализныци"

При спуске воды они издают звуки, которые в Сети называют с "адскими".

В Украине пассажиры вагонов "Укрзализныци" испытали новые вакуумные туалеты. И оказались более чем удивлены. Все дело в том, что при сливе воды санузел издает очень неприятный звук.

Видео с работой обновленного туалета пользователи загрузили в социальные сети.

На ролике видно, как женщина сливает воду в туалете, после чего санузел начинает громко пищать, свистеть и "рычать". Все это продолжается практически минуту. Необычный туалет якобы заметили в поезде, курсирующем по маршруту "Киев — Измаил".

"Пассажиры испытали новые вакуумные туалеты, которые установили в поездах "УЗ". И все бы ничего, но звук работы этих унитазов напоминает звуки из ада", — подчеркнули в описании к видео.

В комментариях к ролику пользователи отметили, что такой звук может буквально напугать и заложить уши.

Бедные пассажиры крайнего в туалет купе.

Так и сердце может остановиться.

Напомним, что к девушкам, которые ехали поездом Львов — Мариуполь, цеплялся попутчик, однако на их жалобы вяло отреагировала проводница.

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