"Звуки из ада": социальные сети шокировала работа новых вакуумных туалетов в поездах "Укрзализныци"

При спуске воды они издают звуки, которые в Сети называют с "адскими".
В Украине пассажиры вагонов "Укрзализныци" испытали новые вакуумные туалеты. И оказались более чем удивлены. Все дело в том, что при сливе воды санузел издает очень неприятный звук.
Видео с работой обновленного туалета пользователи загрузили в социальные сети.
На ролике видно, как женщина сливает воду в туалете, после чего санузел начинает громко пищать, свистеть и "рычать". Все это продолжается практически минуту. Необычный туалет якобы заметили в поезде, курсирующем по маршруту "Киев — Измаил".
"Пассажиры испытали новые вакуумные туалеты, которые установили в поездах "УЗ". И все бы ничего, но звук работы этих унитазов напоминает звуки из ада", — подчеркнули в описании к видео.
В комментариях к ролику пользователи отметили, что такой звук может буквально напугать и заложить уши.
- Бедные пассажиры крайнего в туалет купе.
- Так и сердце может остановиться.
Напомним, что к девушкам, которые ехали поездом Львов — Мариуполь, цеплялся попутчик, однако на их жалобы вяло отреагировала проводница.