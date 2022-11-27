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Звуки взрывов в Запорожье и похороны младенца, убитого российскими захватчиками: главные новости ночи 27 ноября 2022

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
19к
Время на прочтение
1 мин
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Звуки взрывов в Запорожье и похороны младенца, убитого российскими захватчиками: главные новости ночи 27 ноября 2022

Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 27 ноября 2022 года:

  • В Запорожье раздались звуки взрывов. Читать дальше –>
  • В Вольнянске похоронили младенца, ставшего жертвой российского ракетного удара. Читать дальше –>
  • Что делать, чтобы генератор не превратился из спасителя в вредителя: простые советы. Читать дальше –>
  • Какие "темники" пропаганды сейчас используют Кремль. Читать дальше –>
  • В Херсонской областной клинической больнице провели первую после освобождения города успешную операцию на сердце. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
19к
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