Звуки взрывов в Запорожье и похороны младенца, убитого российскими захватчиками: главные новости ночи 27 ноября 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 27 ноября 2022 года:
- В Запорожье раздались звуки взрывов. Читать дальше –>
- В Вольнянске похоронили младенца, ставшего жертвой российского ракетного удара. Читать дальше –>
- Что делать, чтобы генератор не превратился из спасителя в вредителя: простые советы. Читать дальше –>
- Какие "темники" пропаганды сейчас используют Кремль. Читать дальше –>
- В Херсонской областной клинической больнице провели первую после освобождения города успешную операцию на сердце. Читать дальше –>
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