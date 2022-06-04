Зять Кивы, которого "похоронил" экс-нардеп, оказался жив и воюет с оккупантами

В эфире телеканала "Россия 1" Кива заявлял, что его зятя похитили 28 февраля на работе. А потом ему якобы сообщили контрразведчики, о том, что Дениса Верещаки больше нет в живых.

Зять Ильи Кивы – Денис Верещака, о гибели которого ранее сообщил экс-нардеп-коллаборант, оказался жив и воюет в рядах ВСУ.

Телеканал PTV обнародовал видео с живым Верещакой в форме бойца Вооруженных сил Украины, сообщает интернет-издание "Полтавщина".

Верещака является мужем Екатерины Кивы, дочери Ильи Кивы. В эфире телеканала "Россия 1" Кива заявлял, что его зятя похитили 28 февраля на работе. "Но мне потом сообщили контрразведчики, о том, что его больше нет в живых. И это трагедия, которая коснулась меня лично", — говорил Кива.

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"Кива заявил, что вроде бы меня сначала похитили, потом убили какие-то фашисты, нацисты, — рассказал Верещака. — Это не первый бред, который говорит Кива с экранов, и точно не последний. Но хочу расставить все точки на "i": "я жив, здоров, вступил в Вооруженные силы Украины и теперь буду уничтожать вместе с побратимами всех рашистских оккупантов, пришедших в мою страну".

Отметим, Денис Верещака по квоте партии "ОПЗЖ" возглавлял в Полтаве предприятие КП "Спецкомбинат похоронно-ритуального обслуживания" с 19 августа 2021 года по 31 марта 2022 года.

Фото: скриншот с видео

Екатерина Кива, дочь Ильи Кивы по квоте партии "ОПЗЖ" возглавляла Департамент Полтавского горсовета по вопросам регистрации (он же юридический департамент) с 11 марта 2021 года по 28 марта 2022 года.

Илья Кива был лишен депутатского мандата 15 марта 2022 года. С начала полномасштабного российского вторжения является постоянным гостем пропагандистских ток-шоу на российском телевидении, где публично поддерживает уничтожение украинской государственности. При этом еще в 2014 году Кива представлял блок "Правый сектор-Восток" и был помощником лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Напомним, следователи ДБР закончили расследование по Илье Киве за антиукраинские действия и 10 мая обвинительный акт направили в суд.

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