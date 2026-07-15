"Зять со всем разберется": односельчане рассказали об угрозах перед убийством братьев Мосейчуков

Убийство братьев Мосейчуков / © ТСН

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В деле резонансного похищения и убийства братьев Мосейчуков продолжают всплывать жуткие подробности. Односельчане убитых мужчин вспоминают все, что предшествовало страшным событиям, и собирают вместе свои показания. Как рассказывают жители Калиновки, они не верят, что причиной похищения и убийства стал только шум мотоциклов.

Подробностями делится Цензор.нет.

Что рассказали односельчане о похищении братьев Мосейчуков

В селе Калиновка в Киевской области местные жители не верят, что причиной похищения и убийства двух мужчин могли стать обычные жалобы на шум мотоциклетных двигателей. Люди подчеркивают, что такие бытовые звуки абсолютно привычны для сельской местности и не могут быть оправданием жестокому преступлению.

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Соседи и знакомые семьи фигурантов отмечают, что конфликтность в поведении родственников жены экс-комбрига Дарьи появилась вместе с улучшением их материального положения.

По словам односельчан, семья начала регулярно выражать недовольство окружением, при этом позволяя себе то, в чем упрекала других. В частности, в собственном дворе у них появились шумные квадроциклы.

Жители Калиновки также напоминают, что родственники женщины неоднократно угрожали соседям вмешательством влиятельного зятя-военного.

«Мне никто не мешал, потому что никто по улице не гонял специально, не поднимался на заднее колесо, не устраивал гонку. Ну, проедет время от времени кто-нибудь, и все. Скажу больше. Я удивляюсь, что моего сына не было в том списке, потому что у него тоже есть мотоцикл… Моя соседка, тетя Дарьи, дважды вызвала полицию на братьев — за якобы громкую музыку с их двора», — поделилась очевидца событий Галина.

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По ее словам, музыка на самом деле не была громкой

Друг убитых братьев Мосейчуков, Василий, говорит, что дружил с братом Дарьи до тех пор, пока семья не разбогатела.

«Много лет я дружил с братом Дарьи — пока они не обогатились и не отстранились от всей деревни. Я бывал у них дома, мы общались. Так вот. У Вадима тоже есть мотоцикл, на котором он ездит, тот во дворе не стоит. После женитьбы Дарьи на том комбриге во дворе появились четыре квадроцикла. И они ведь не на электродвигателях. Но им, наверное, можно пользоваться и ездить на таком транспорте, а другим нельзя».

Галина добавляет, как только у семьи Лучанова появились деньги, они сразу начали выражать недовольство соседями.

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«Тем, что возле клуба на скамейках сидят дети, слушают музыку, что на стадионе дети играют, а тетя то рассказывает, что дети у ее двора обертки конфет разбрасывали, то жалуется, что ей тоже громко от мотоциклов. И ко всему этому прибавлялось: ничего, зять со всем разберется. Разобрался…»

Убийство братьев Мосейчуков: главное

Напомним, Военная служба правопорядка ВСУ объявила подозрение в похищении и преднамеренном убийстве двух гражданских подполковнику Станиславу Лучанову — экс-командиру 155-й отдельной механизированной бригады и его восьми подчиненным.

По версии следствия, военные похитили из села Калиновка в Киевской области братьев Максима и Романа Мосейчуков, вывезли их в Днепропетровскую область и убили. Мотивом преступления называют бытовой конфликт: накануне жена комбрига жаловалась на шум от мотоциклов, после чего подозреваемые обходили деревню со списком владельцев мототехники, где числился третий брат погибших. Отец убитых братьев погиб на фронте.

Правоохранители провели эксгумацию тел погибших и задержали девять военнослужащих 155-й ОМБр, 13 июля задержали и самого Станислава Лучанова.

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В ОК «Север» и Сухопутных войсках заявили о полном содействии следствию, отстранении фигурантов и неотвратимости наказания. На фоне резонанса главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил ужесточить контроль за военной дисциплиной. Тем временем журналисты выяснили, что родственники беглеца Лучанова спешно уехали из Калиновки.

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